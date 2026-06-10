Regione Abruzzo, ultime: Caldo estremo: Marsilio firma l’ordinanza

Dal sito della Regione Abruzzo:Il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza che introduce limitazioni per i lavoratori che svolgono la propria attività in condizione di esposizione prolungata al sole – Il provvedimento è stato adottato di concerto con l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, l’assessore al Lavoro, Tiziana Magnacca e l’assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’ordinanza prevede che “a decorrere dalla data odierna e fino al 31 agosto prossimo, è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini”. Il divieto entra in vigore nei soli giorni in cui la mappa del rischio pubblicata alla pagina web https://www.worklimate – si apprende dalla nota stampa. it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12, segnali un livello di rischio classificato come “alto”.Sono fatti salvi eventuali accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali volti a tutelare la salute dei lavoratori, qualora gli stessi accordi siano migliorativi e non in contrasto con l’ordinanza regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le prescrizioni contenute nel provvedimento non si applicano per le pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, nel caso di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità. In queste situazioni è però necessaria l’adozione di idonee misure organizzative e operative che riducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it