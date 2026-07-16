Regione Abruzzo, ultime: Call Center 3G Sulmona, salvaguardati i livelli occupazionali dei lavoratori abruzzesi

Regione Abruzzo, ultime dal sito:«La battaglia in difesa dei posti di lavoro del Call Center 3G di Sulmona è stata convinta e non semplice, ma ha portato a un primo risultato utile, consentendoci di affrontare la questione in maniera seria e costruttiva – si legge sul sito web ufficiale. Sono sinceramente contenta per i lavoratori e per il territorio di Sulmona, ai quali dedichiamo la dovuta attenzione». Lo dichiara l’assessore alle Attività produttive e al Lavoro, Tiziana Magnacca, in merito alla vertenza dei lavoratori del Call Center 3G di Sulmona, a seguito dell’acquisizione della società da parte di Accenture – «La Valle Peligna merita, nel suo complesso, un’attenzione particolare perché, mai come in questo periodo, necessita di un ripensamento e di una forte azione sinergica tra istituzioni e imprese per il mantenimento dei livelli occupazionali e dei siti produttivi – aggiunge la nota pubblicata. Giunta e Consiglio regionale, al di là degli schieramenti politici e nel dialogo sempre proficuo con le organizzazioni sindacali, hanno il dovere di essere vicini e operativi nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori», conclude l’assessore Magnacca –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it