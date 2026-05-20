Regione Abruzzo, ultime: Call center Enel: Abruzzo, Veneto e Basilicata sollecitano intervento dei Ministeri

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:“Nonostante tutti gli sforzi che questo Assessorato, insieme con lavoratori e sindacati, per individuare una soluzione giusta e adeguata del call center Enel a Sulmona chiedendo ad Accenture la corretta applicazione della clausola sociale e della territoriale, abbiamo trovato un’incomprensibile chiusura a dimostrazione che tutto era già stato deciso andando a incrementare ulteriormente le criticità della Valle Peligna”. E’ il commento dell’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca che si è vista costretta a coinvolgere di nuovo i ministeri delle Imprese e del Made in Italy e del Lavoro per sollecitare, con l’urgenza del caso, la convocazione del tavolo ministeriale dopo aver concordato anche con gli assessori delle Regioni Veneto e Basilicata, anch’esse interessate dalla vertenza del cambio appalto Enel, l’invio di una nuova richiesta ai dicasteri competenti e, per conoscenza, anche all’amministratore delegato di Enel.“Purtroppo, prendiamo atto, con grande apprensione e rammarico, della indisponibilità di Accenture e di Enel a recepire le istanze di sospendere le procedure di trasferimento, come più volte ufficialmente sollecitate da parte delle organizzazioni sindacali e da tutte le Istituzioni regionali e territoriali – precisa il comunicato. Chiedo ad Accenture – prosegue l’assessore – per l’ennesima volta, la sospensione di tutte le iniziative poste già in essere per il trasferimento delle attività e dei lavoratori da Sulmona a Pescara, avviate in modo unilaterale senza dare nessun riscontro, nessun ascolto alle richieste del territorio, dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali”.Infine, conclude l’assessore Magnacca: “Auspico che i Ministeri competenti diano una pronta disponibilità a un incontro in sede governativa – si legge sul sito web ufficiale. Ma, al contempo, anche a nome dei tanti lavoratori, chiediamo ad Accenture di sospendere le procedure di trasferimento avviate nei giorni scorsi”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it