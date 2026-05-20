Regione Abruzzo, ultime: Cambiamenti climatici: la Regione punta su pianificazione d’area vasta

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Si è tenuto questa mattina a Pescara, nella sede della Camera di Commercio Chieti-Pescara, l’incontro bilaterale transfrontaliero “L’adattamento ai cambiamenti climatici negli strumenti di pianificazione territoriale: l’esperienza CrescoAdria”, promosso nell’ambito del programma Interreg Italia-Croazia – viene evidenziato sul sito web. L’evento, organizzato dal Servizio Pianificazione Strategica e Cooperazione Territoriale e Nazionale, ha visto il confronto tra esperti e istituzioni dei due Paesi per condividere buone pratiche di adattamento climatico sull’area adriatica – L’iniziativa si inserisce nella strategia complessiva portata avanti dal Vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Ambiente e al Territorio, Emanuele Imprudente, da tempo impegnato nel promuovere una governance ambientale integrata e l’adesione a programmi europei per la tutela delle coste e la resilienza del territorio – recita il testo pubblicato online. I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali – precisa il comunicato. Tra gli interventi di spicco, il Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione, Pierpaolo Pescara, ha tracciato le linee programmatiche dell’ente, evidenziando come la sfida climatica richieda una visione strategica ad ampio raggio che superi i confini locali per investire intere aree geografiche a livello europeo – recita il testo pubblicato online. Il Direttore Pescara ha spiegato che la Regione ha già adottato specifiche linee guida per valutare i rischi territoriali in base alla morfologia e alla distanza dal mare o dalle montagne – si apprende dalla nota stampa. Questi strumenti indirizzeranno una pianificazione climatica sovraordinata, alla quale dovranno intersecarsi tutti gli altri piani di settore (acque, rischio idraulico, qualità dell’aria e rifiuti).In attesa del quadro regolamentare definitivo, il Direttore ha evidenziato che la Regione è già attiva con azioni sul campo e progetti pilota comunitari – precisa la nota online. Tra questi, ha citato il progetto Life 3h per l’uso dell’idrogeno nel trasporto pubblico (volto a mantenere l’eccellente qualità dell’aria in Abruzzo e a migliorarla in contesti complessi), il programma Tiger (Horizon 2020) per l’efficientamento dell’edilizia pubblica tramite partenariati pubblico-privati, e il progetto Life Agreement, basato sulla piantumazione diffusa come barriera naturale contro il cambiamento climatico – La giornata è poi proseguita con gli interventi tecnici dedicati ai risultati di CRESCOAdria, con focus sui modelli di vulnerabilità costiera e sulle linee guida per l’integrazione del clima nei Piani Urbanistici Comunali.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it