Regione Abruzzo, ultime: Cambiamenti climatici, si chiude il progetto LIFE+ A_GreeNet

Dal sito della Regione Abruzzo:Si conclude il progetto europeo LIFE+ A_GreeNet – Adriatic Green Network, un’iniziativa cofinanziata dall’Unione Europea e coordinata dalla Regione Abruzzo che ha coinvolto negli ultimi anni le città costiere del Medio Adriatico in un percorso condiviso di adattamento ai cambiamenti climatici e di rafforzamento della resilienza urbana – viene evidenziato sul sito web. L’obiettivo del progetto è stato quello di migliorare la capacità dei territori di rispondere agli effetti sempre più intensi della crisi climatica, in particolare alle ondate di calore e agli eventi estremi, attraverso la realizzazione di infrastrutture verdi, la rigenerazione ecologica degli spazi urbani e il rafforzamento della pianificazione climatica integrata – si legge sul sito web ufficiale. Un ruolo centrale è stato svolto dalla piattaforma WebGIS A_GreeNet, uno degli strumenti chiave del progetto, pensata per raccogliere, integrare e rendere accessibili dati territoriali, ambientali e climatici relativi alle aree urbane coinvolte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Accanto alla dimensione tecnologica, il progetto ha previsto anche strumenti di governance e cooperazione istituzionale, tra cui il Memorandum per le città verdi e resilienti, un atto di impegno volontario rivolto ai Comuni per rafforzare il percorso di collaborazione con il partenariato – “Con A_GreeNet – ha dichiarato il consigliere regionale delegato, Nicola Campitelli, – abbiamo dimostrato che la migliore risposta ai cambiamenti climatici non è inseguire le emergenze, ma costruire città capaci di prevenirle – recita la nota online sul portale web ufficiale. Abbiamo messo in rete territori, competenze, dati e istituzioni, trasformando il verde urbano da semplice elemento di arredo a infrastruttura strategica per la qualità della vita e la sicurezza delle comunità. Il progetto si conclude oggi, ma l’eredità che lascia è concreta: strumenti innovativi, una governance condivisa e alberi che, crescendo, faranno ombra alle sfide climatiche di domani”.Secondo Laura Antosa, project manager della Regione, la sfida dell’adattamento climatico richiede strumenti concreti, ma anche una visione condivisa e la capacità di fare rete tra istituzioni, territori e competenze tecniche – si apprende dalla nota stampa. LIFE+ A_GreeNet ha dimostrato che è possibile costruire questo dialogo e tradurlo in azioni reali, capaci di rafforzare la resilienza delle nostre città e di migliorare la qualità della vita dei cittadini”.A integrazione del sistema di monitoraggio, il progetto ha visto anche l’istituzione formale del nuovo Osservatorio Cambiamenti Climatici e Salute (OCCS).In questo scenario, il progetto LIFE+ A_GreeNet lascia in eredità strumenti operativi, conoscenze e modelli di governance replicabili – La combinazione tra infrastrutture verdi, strumenti digitali come il WebGIS e accordi istituzionali come il Memorandum rappresenta un approccio integrato che punta a trasformare le città del Medio Adriatico in laboratori avanzati di resilienza climatica – si legge sul sito web ufficiale. Con la sua conclusione, il progetto segna quindi non un punto di arrivo, ma un passaggio di consolidamento verso una nuova fase di pianificazione urbana orientata alla sostenibilità e all’adattamento, in un contesto in cui la sfida climatica è ormai strutturale e permanente – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it