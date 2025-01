Regione Abruzzo, ultime: Camp ‘5 passi da ingegnera’: Marsilio, opportunità nelle imprese d’eccellenza investendo nelle competenze tecniche

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Pescara, 21 gen. – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha partecipato questa mattina, all’inaugurazione del CAMP “5 Passi da Ingegnera”, un’iniziativa di rilievo nazionale che si svolge fino a giovedì 23 gennaio a Pescara e provincia – L’evento, ospitato oggi presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Pescara, rappresenta un modello innovativo di alternanza scuola-lavoro volto a orientare studentesse e studenti verso percorsi di studio STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica), contribuendo alla formazione di nuove professionalità.Il Presidente Marsilio, rivolgendosi ai ragazzi presenti, ha sottolineato l’importanza di investire nelle competenze tecniche per garantire un futuro competitivo alla Regione Abruzzo: “Questa iniziativa – ha detto Marsilio – rappresenta un passo concreto verso l’innovazione e la specializzazione in settori strategici come l’ingegneria e la tecnologia – L’Abruzzo si conferma pioniera nell’adozione di un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, capace di offrire opportunità concrete di crescita e valorizzazione del talento giovanile – Qui abbiamo la presenza di imprese altamente qualificate in settori strategici come l’aerospazio, l’industria farmaceutica e molti altri ambiti di eccellenza – Tuttavia, queste realtà spesso incontrano difficoltà nel reperire personale con competenze altamente specializzate e qualificazioni tecnico-scientifiche di alto livello, dovendo così ricorrere a risorse esterne – recita la nota online sul portale web ufficiale. È proprio per questo che iniziative come il CAMP ‘5 Passi da Ingegnera’ rappresentano un’importante opportunità per i giovani del nostro territorio – recita il testo pubblicato online. Valutare con attenzione questi percorsi di formazione significa cogliere la possibilità di costruire un futuro professionale in settori di grande prospettiva e contribuire alla crescita e allo sviluppo della nostra regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ”L’evento, organizzato dall’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica dell’Enea, con il supporto di Confimi Industria Abruzzo, ha visto la partecipazione di importanti realtà aziendali come Walter Tosto SpA e Aptar Italia, impegnate nella transizione energetica e nella ricerca applicata – L’obiettivo del progetto è quello di favorire una stretta sinergia tra mondo accademico e industriale, per costruire percorsi formativi in linea con le esigenze del mercato del lavoro – recita il testo pubblicato online. Il CAMP si concluderà il 23 gennaio presso la sede della Walter Tosto SpA, con un evento finale che vedrà la partecipazione di figure di spicco del mondo economico e istituzionale – (REGFLASH) K.Scolta 250121

