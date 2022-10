Regione Abruzzo, ultime: Campionato mondiale sport rotellistici, Marsilio si congratula con Sabatino Aracu

- Advertisement -

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

– Pescara, 31 ott “La notizia che l’Italia ospiterà nel 2024 i campionati mondiali di sport rotellistici rappresenta un’importante occasione di promozione turistica per il territorio e di crescita del movimento sportivo – recita il testo pubblicato online. Complimenti al presidente Sabatino Aracu per aver colto questo importante obiettivo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Nello spirito espresso dalla federazione che ha annunciato di voler diffondere e distribuire gli eventi in molte città italiane e non concentrarle in un solo luogo, l’Abruzzo si candida a fare la sua parte e ospitare questo evento di rilievo mondiale”, lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. U.S. 22-10-31

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it