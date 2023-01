Regione Abruzzo, ultime: Capitale Italiana Cultura, Marsilio: “Sosterremo fortemente Pescina”

- Advertisement -

Dal sito della Regione Abruzzo:

– L’Aquila, 26 gen – “Ho appreso con soddisfazione che Pescina è stata selezionata dalla giuria per la selezione della “Capitale italiana della cultura” 2025. Mi dispiace che la città di Sulmona non sia riuscita a entrare nella decina di città finaliste, ma l’Abruzzo è rappresentato in maniera importante – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Sosterremo in ogni forma possibile il progetto di Pescina, nella speranza che possa convincere la giuria ed essere prescelta nel mese di marzo quando verrà assunta la designazione ufficiale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Essere arrivati in finale è già importante, faccio i complimenti al sindaco Mirko Zauri per l’ottimo dossier presentato e per il lavoro che, a prescindere dalla vittoria o meno, si potrà fare per valorizzare la città, la sua storia e la sua cultura”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Abruzzo Marco Marsilio – recita il testo pubblicato online. (Regflah) U.S. 2023/01/26

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it