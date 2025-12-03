- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Dicembre 3, 2025
Attualità

Regione Abruzzo, ultime: Capitale italiana della Cultura 2026, Marsilio: “L’Aquila laboratorio vivo di rigenerazione culturale”

Regione Abruzzo, la nuova nota online:“La Capitale italiana della Cultura non è semplicemente un riconoscimento: è una responsabilità, un impegno verso il Paese e verso le future generazioni – precisa il comunicato. È la dimostrazione che la cultura è una forza capace di unire, di guarire, di trasformare – L’Aquila lo ha mostrato con i fatti – aggiunge la nota pubblicata. E noi, come Regione, saremo al suo fianco in ogni fase di questo percorso, per assicurare che il 2026 segni davvero l’avvio di un nuovo capitolo nella storia della città e dell’Abruzzo”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo oggi a Roma, nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, alla presentazione del programma di “L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026”.Il Presidente ha sottolineato come il riconoscimento ottenuto dal capoluogo «non riguardi solo L’Aquila, ma l’intero Abruzzo» e rappresenti “un passaggio storico che premia un percorso lungo, complesso e spesso doloroso, sostenuto però dalla determinazione dei cittadini, delle istituzioni e del mondo culturale e sociale – Il 2026 sarà una straordinaria occasione per mostrare all’Italia e all’Europa una città che è ormai un laboratorio vivo di rigenerazione culturale”.“Questa designazione – ha affermato Marsilio – premia sì la ricostruzione materiale, ma soprattutto quella morale e civile – si apprende dalla nota stampa. L’Aquila ha dimostrato che la cultura non è un ornamento, ma un motore decisivo: ricompone il tessuto sociale, restituisce identità e fiducia, genera nuova energia creativa ed economica”.Guardando al futuro, il Presidente ha parlato di una città “che si presenta come luogo di incontro, dialogo e innovazione, capace di trasformare la ferita del terremoto in una forza propulsiva”. Accanto all’importante patrimonio recuperato composto da chiese, palazzi, teatri e spazi pubblici,  per Marsilio “L’Aquila esprime oggi una progettualità contemporanea fatta di ricerca, sperimentazione e partecipazione, che coinvolge arti, formazione e innovazione scientifica”.Marsilio ha poi rimarcato il ruolo della Regione Abruzzo: “Il nostro compito è garantire coordinamento e visione strategica, integrando investimenti, infrastrutture, progetti culturali e turistici – precisa la nota online. Vogliamo trasformare l’opportunità del 2026 in un volano di sviluppo per tutto il territorio regionale, non solo per il capoluogo”.“L’obiettivo- ha concluso il Presidente – è fare in modo che ciò che celebriamo oggi non resti un episodio isolato, ma diventi un punto di svolta strutturale: rafforzare l’attrattività culturale e turistica, creare nuova economia e opportunità per i giovani, migliorare la qualità della vita – viene evidenziato sul sito web. L’Aquila ha dimostrato che la cultura può unire, guarire e trasformare, e la Regione sarà al suo fianco in ogni fase di questo percorso”. 

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

