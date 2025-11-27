Regione Abruzzo, ultime: Carcere di Vasto, lavoro e formazione per ridurre la recidiva e garantire dignità

Regione Abruzzo, ultime dal sito:l presidente della Regione, Marco Marsilio, è intervenuto oggi all’inaugurazione della nuova sezione della Casa lavoro di Vasto, in contrada Torre Sinello, che aggiunge 46 posti ai 114 già attivi, nell’ambito del progetto di rafforzamento della struttura penitenziaria locale – si apprende dalla nota stampa. All’evento ha partecipato anche il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, a conferma della collaborazione tra Regione e Governo sul tema della sicurezza e del miglioramento delle condizioni di detenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “L’inaugurazione della nuova sezione della Casa lavoro è stata anche l’occasione per il cambio della guardia tra la nuova direttrice e la direttrice uscente, che andrà a dirigere la casa circondariale di Teramo – Il Sottosegretario Delmastro, spesso presente in Abruzzo, ha mostrato attenzione al tema della polizia penitenziaria, dei corsi e dell’assunzione di nuovi agenti – aggiunge la nota pubblicata. L’apertura di questo reparto rappresenta una delle attività più evolute della struttura: non solo consente la detenzione e l’espiazione della pena, ma favorisce il reinserimento dei detenuti attraverso il lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. Le statistiche dimostrano che chi ha avuto l’opportunità di lavorare e completare percorsi rieducativi si reinserisce più facilmente nella società, riducendo il rischio di recidiva”. Marsilio ha sottolineato come questa apertura rappresenti un passo concreto per affrontare il sovraffollamento carcerario e migliorare la gestione degli istituti penitenziari in Abruzzo, evidenziando l’importanza di un coordinamento efficace tra istituzioni regionali e Stato nazionale per garantire sicurezza, dignità e rispetto dei diritti nelle strutture penitenziarie – recita la nota online sul portale web ufficiale.

