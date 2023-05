Regione Abruzzo, ultime: Cartoon On The Bay 2023, Marsilio: “importante vetrina internazionale per Pescara e l’intero Abruzzo”

- Advertisement -

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Roma 29 mag. – “I quattro giorni di Cartoons On The Bay, il festival che dal 1997 premia le eccellenze dell’animazione televisiva, cinematografica e cross-mediale, rappresentano un’altra importante occasione per fare di Pescara e dell’intero Abruzzo una vetrina internazionale, attraverso la quale aprirci al mondo per far conoscere le nostre bellezze – ” Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ai margini della presentazione dell’edizione 2023 di Cartoons on the Bay – Pulcinella Awards, che si è tenuta questa mattina presso la sede della RAI di Roma – si apprende dal portale web ufficiale. “L’edizione di quest’anno, la prima dopo la conclusione dell’emergenza COVID, presenterà un cartellone di appuntamenti ancora più ricco al quale sarà possibile assistere in presenza e, grazie agli accordi stipulati con la Rai, raddoppieremo l’edizione estiva, che si terrà dal prossimo 31 maggio al 4 giugno a Pescara, con uno spin-off invernale, prima di Natale, che si terrà a L’Aquila”, ha concluso Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. USFS290523

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it