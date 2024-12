Regione Abruzzo, ultime: Cartoons on the Bay: Marsilio celebra la Winter Edition 2024, L’Aquila al centro della cultura e del divertimento

Regione Abruzzo, la nuova nota online:– L’Aquila, 03 dic. «L’Abruzzo ancora protagonista con Rai Com per l’edizione invernale di Cartoons on the Bay. Un connubio, quello con la Rai, che abbiamo rinnovato nella convinzione che un evento di questa portata produce importanti benefici al territorio – Una scommessa che stiamo vincendo – aggiunge testualmente l’articolo online. La Rai ha trovato in Abruzzo una location ideale, un vero e proprio palcoscenico di rilevanza nazionale e internazionale – Questo risultato conferma il valore del nostro territorio, capace di attrarre eventi di prestigio e di alto profilo culturale”. Lo ha detto il Presidente della giunta regionale Marco Marsilio intervenendo oggi in conferenza stampa per l’edizione Winter 2024 di Cartoons on the Bay, il festival internazionale dedicato all’animazione promosso dalla RAI e organizzato da Rai Com in convenzione con la Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Da giovedì 12 a sabato 14 dicembre a L’Aquila torna l’evento dell’animazione televisiva, della transmedialità e della meta-arte promosso da Rai e realizzato da Rai Com in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di L’Aquila, con la direzione artistica di Roberto Genovesi – aggiunge la nota pubblicata. Protagonisti speciali saranno gli studenti delle scuole elementari e medie – si apprende dalla nota stampa. Presente anche Roberto Genovesi, direttore artistico di Cartoons on the Bay e l’assessore comunale alle politiche sociali e diritto alo studio, Manuela Tursini – “Un cartellone ricchissimo di eventi, ospiti, incontri e proiezioni pensato appositamente per i bambini e le famiglie – ha proseguito Marsilio – L’obiettivo è quello di coinvolgere i bambini, promuovendo iniziative dal forte valore pedagogico per accompagnarli nella loro crescita culturale ed educativa”.Ampio il programma mattutino dedicato alle scuole primarie e secondarie, proposto da Cartoons on the Bay insieme a Rai Kids al cinema Movieplex. Tra gli incontri in calendario quelli con lo sceneggiatore Andrea Fazzini sul processo di scrittura di “SuperSpikeball”, con la regista della serie live action “Non scendo”, Sinne Mutsaers, con Pietro Ciccotti e Harald Pizzinini dello studio Mbanga su come realizzare un character design per l’animazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il programma scuole ospiterà l’anteprima di “Alex Player”, la proiezione speciale di “Lupo Alberto”, quella di “Acquateam. Avventure in mare”, di “Pipo Pepa e Pop” e del programma “Quick Rules”. Nel pomeriggio e nella serata di giovedì 12 dicembre porte aperte al pubblico per la rassegna di film dedicata al Premio alla Carriera di Cartoons on the Bay 2024 John Musker, con la proiezione di “Oceania” (ore 17.00), “La Sirenetta” (ore 19.15), “Aladdin” (ore 21.00). Grande l’attesa per venerdì 13 alle ore 18.00, con l’anteprima di due episodi della nuova serie “Goldrake U”, reboot della fortunata serie animata degli anni Settanta, presentata dalla Direzione Cinema e Serie Tv in prima visione assoluta su Rai 2 a partire dal 6 gennaio 2025. Sabato 14 alle ore 16.00, l’appuntamento conclusivo della manifestazione, nel corso del quale bambini e ragazzi potranno incontrare le loro mascotte, gli amatissimi Bing, Bluey e Topo Gigio – recita il testo pubblicato online. Durante l’evento sarà premiato con il Pulcinella Award alla Carriera il disegnatore Silver (Guido Silvestri), creatore dell’inimitabile Lupo Alberto – recita il testo pubblicato online. «Continua il percorso di potenziamento dell’edizione invernale di Cartoons on the Bay – dichiara Roberto Genovesi, direttore artistico di COTB – Per la prima volta da questa edizione Cartoons on the Bay Winter Edition ospiterà un premio alla carriera equiparando di fatto le due edizioni annuali – Sono felice e orgoglioso di premiare un grande maestro come Silver che ha dato in tanti decenni di attività al fumetto e all’animazione un contributo fondamentale con Lupo Alberto, uno dei personaggi più importanti della storia italiana della nona arte». Gli eventi pubblici sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti – precisa il comunicato. Il manifesto dell’edizione 2024 di Cartoons on the Bay Winter Edition è realizzato dal fumettista Sio –

