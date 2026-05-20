Regione Abruzzo, ultime: Cartoons on the Bay: Marsilio, festival resti permanentemente in Abruzzo

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Roma, 20 maggio 2026 – “Spero che la stanzialità di Cartoons on the Bay in Abruzzo e a Pescara diventi permanente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo orgogliosi di ospitare la Rai, una delle più importanti aziende di produzione culturale e artistica al mondo”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo questa mattina, a Roma, negli studi Rai di via Teulada, alla conferenza stampa di presentazione della 30ª edizione di Cartoons on the Bay, in programma a Pescara dal 27 al 30 maggio – riporta testualmente l’articolo online. Alla conferenza stampa hanno partecipato, insieme al Presidente Marsilio, Claudia Mazzola, presidente di Rai Com, il direttore artistico del festival Adriano Monti Buzzetti, il direttore di Rai Kids Roberto Genovesi e l’assessore del Comune di Pescara Alfredo Cremonese – si apprende dalla nota stampa. Marsilio ha ricordato come il festival, tradizionalmente itinerante, abbia trovato in Abruzzo “un rapporto di collaborazione intenso e reciprocamente proficuo”, sottolineando il valore strategico dell’animazione e dei linguaggi transmediali per l’intera industria audiovisiva – viene evidenziato sul sito web. “C’è ancora chi dice che la Regione Abruzzo butta soldi sui cartoni animati – ha aggiunto Marsilio – ma senza questo segmento non esisterebbe forse neanche il cinema colto – recita il testo pubblicato online. L’animazione, i fumetti, i supereroi e le nuove tecnologie narrative sono oggi una parte fondamentale del cinema, delle piattaforme e del pubblico che ancora sostiene le sale”.Il Presidente ha quindi richiamato l’impegno della Regione nel settore audiovisivo: “L’Abruzzo è entrato da protagonista in un mercato dal quale era colpevolmente assente e al quale è arrivato con vent’anni di ritardo – recita il testo pubblicato online. Ora corriamo per recuperare il tempo perso”. Marsilio ha citato il nuovo bando da 4 milioni di euro per la Film Commission e le produzioni in corso sul territorio, ribadendo la volontà di “continuare a collaborare con la Rai per dare all’Abruzzo la visibilità che merita”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it