Regione Abruzzo, ultime: Cartoons on the bay: Marsilio, Occasione di promozione unica per l’Abruzzo

Pescara – 1 giu. “Cartoons on the bay – Pulcinella Awards”, il più importante evento italiano dedicato all’industria dell’animazione e dei contenuti per ragazzi, che dal 1996 premia le eccellenze dell’animazione televisiva, cinematografica e cross-mediale, questa mattina, ha aperto i battenti all’Aurum di Pescara – A tagliare il nastro è stato il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, affiancato dal sindaco di Pescara Carlo Masci, e dal direttore della rassegna, Roberto Genovesi – “La Regione Abruzzo ha puntato molto su questa manifestazione – ha esordito Marsilio – e siamo assolutamente convinti di aver fatto bene nonostante le difficoltà avute negli anni della pandemia con le restrizioni che ne hanno limitato la fruibilità. Quella di quest’anno, invece, – ha sottolineato il Presidente – è la prima edizione in cui si può finalmente dare libero sfogo alle potenzialità legate a questo evento – aggiunge testualmente l’articolo online. L’auspicio – ha proseguito -è che l’Abruzzo, possa trovare una grande occasione di visibilità a livello nazionale ed internazionale potendo ospitare una importante mostra mercato di settore ed un premio internazionale di enorme prestigio – recita il testo pubblicato online. Un’opportunità unica di promuovere il nostro territorio – ha concluso Marsilio – a cominciare dalle centinaia di ospiti e visitatori nazionali e internazionali che arriveranno a Pescara in questi quattro giorni di Cartoons on the bay, giornate in cui avranno la possibilità di degustare il meglio dei nostri prodotti enogastronomici e di visitare alcune delle zone più suggestive d’Abruzzo”. /230601

