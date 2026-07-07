Regione Abruzzo, ultime: Castel di Sangro ospita il Campionato Italiano Skiroll Sprint e la Coppa Italia Nextpro

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Castel di Sangro si prepara ad ospitare uno dei principali appuntamenti dello skiroll italiano: il 25 e 26 luglio la cittadina dell’Alto Sangro sarà teatro del Campionato Italiano Skiroll Sprint e della Coppa Italia Nextpro, competizioni valide per la qualificazione alla Coppa del Mondo di Skiroll, che prenderà il via a settembre con tappe in Svezia, Lettonia e Val di Fiemme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “L’Abruzzo continua a rafforzare il proprio ruolo nel panorama sportivo nazionale grazie alla capacità di ospitare manifestazioni di alto profilo tecnico e organizzativo”, ha dichiarato l’assessore regionale allo Sport Mario Quaglieri – aggiunge la nota pubblicata. “Il Campionato Italiano e la Coppa Italia rappresentano un’occasione importante per valorizzare il nostro territorio e confermano la crescente attenzione della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) nei confronti della nostra Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Eventi come questi generano promozione turistica, ricadute economiche e offrono ai giovani un esempio concreto di sport ai massimi livelli – precisa il comunicato. È importante garantire voci di bilancio idonee per sostenere le grandi manifestazioni sportive: se oggi l’Abruzzo è attenzionato dal grande sport internazionale come mai avvenuto nella sua storia, è grazie alla lungimiranza degli investimenti che la Regione ha scelto di destinare a questo settore – si apprende dalla nota stampa. Continueremo su questa strada, perché lo sport rappresenta un potente motore di sviluppo, promozione e crescita per l’intero territorio”.L’evento è stato presentato questa mattina nella sala ‘Celestino V’ di Palazzo Silone dall’assessore regionale allo sport Mario Quaglieri – Sono intervenuti, inoltre, il presidente della Provincia dell’Aquila e sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, il referente FISI per lo sci di fondo del Centro Sud Italia, Arturo Como, il presidente del comitato regionale FISI, Angelo Ciminelli, l’assessore allo Sport del Comune di Castel di Sangro, Simon Luca Raffone, il presidente del CONI Abruzzo, Antonello Passacantando, il senatore Guido Quintino Liris e il tecnico federale Tommaso Tamburro – aggiunge testualmente l’articolo online. In videocollegamento hanno partecipato anche i tecnici federali Paolo Rivero, Emanuele Sbabo e Michel Riner.Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come la scelta della FISI di svolgere in Alto Sangro i ritiri delle Nazionali Juniores e Under 23 di sci di fondo, oltre all’assegnazione delle competizioni nazionali di skiroll, rappresenti il riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni dalle istituzioni locali e dal movimento sportivo del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Con questo appuntamento, la Regione Abruzzo conferma la propria strategia di sostegno ai grandi eventi sportivi, promuovendo iniziative capaci di valorizzare le aree interne, incentivare il turismo sportivo e consolidare il ruolo del territorio quale sede privilegiata per competizioni di rilievo nazionale e internazionale – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it