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Regione Abruzzo, ultime: Celano, attivato il nuovo Servizio di Medicina Nucleare della Casa di Cura L’Immacolata

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Regione Abruzzo, ultime dal sito:È stato attivato presso la Casa di Cura “L’Immacolata” di Celano il nuovo Servizio di Medicina Nucleare, struttura che amplia l’offerta diagnostica della clinica privata autorizzata – viene evidenziato sul sito web. Il nuovo servizio è dedicato alle attività di diagnosi precoce, monitoraggio terapeutico e medicina di precisione attraverso l’impiego di tecnologie avanzate a supporto dei percorsi clinici e assistenziali.L’attivazione del reparto rappresenta un ulteriore potenziamento dei servizi sanitari presenti sul territorio marsicano, contribuendo all’ampliamento dell’offerta diagnostica disponibile nell’area – si apprende dal portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

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