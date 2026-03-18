Regione Abruzzo, ultime: Celano: Marsilio: nuovo asilo segnale concreto di attenzione per famiglie e bambini

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale: CELANO, 18 mar. Una struttura destinata ad accogliere circa 80 bambini, progettata secondo criteri moderni che pongono al centro sicurezza, comfort e qualità degli ambienti educativi – precisa il comunicato. È la nuova scuola comunale, dell’infanzia “A. Prodigo”, inaugurata oggi in piazza Aia, a Celano, alla presenza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, del sindaco Settimio Santilli, del Consigliere Regionale Massimo Verrecchia, della consigliera provinciale Cinzia Contestabile e di numerosi amministratori e cittadini.La nuova struttura rappresenta un ulteriore tassello nel piano di rinnovamento dell’edilizia scolastica portato avanti dall’amministrazione comunale di Celano, con l’obiettivo di garantire a bambini, famiglie e personale scolastico edifici adeguati agli standard più avanzati – aggiunge la nota pubblicata. Con l’apertura dell’asilo “A. Prodigo”, l’intera popolazione scolastica cittadina potrà contare su spazi completamente rinnovati e progettati per rispondere alle esigenze educative delle nuove generazioni.‘L’apertura di questo nido – ha dichiarato il presidente Marco Marsilio – rappresenta un investimento concreto sul futuro delle comunità e delle nuove generazioni – aggiunge la nota pubblicata. Strutture moderne e sicure sono fondamentali per garantire servizi educativi di qualità e per sostenere le famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ questo il modello giusto, il modello Celano , l’esempio da seguire per tutte le amministrazioni.’Il sindaco Settimio Santilli ha evidenziato come l’inaugurazione del nuovo asilo rappresenti un passaggio importante nel percorso di rinnovamento dell’edilizia scolastica cittadina e la realizzazione di un impegno assunto con la comunità.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it