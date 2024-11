Regione Abruzzo, ultime: Chieti Città Europea sport 2025: Marsilio, grande visibilità per Abruzzo

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Chieti, 28 nov. – “E’ un’altra vetrina promozionale per far conoscere l’Abruzzo nel mondo dopo i grandi eventi finora ospitati nella nostra regione”. Lo ha detto il Presidente Marco Marsilio, a margine della giornata di apertura di “Chieti Città europea dello sport 2025”, che si è tenuta questa mattina al Centro Tecnico Federale della Pallamano del Pala Santa Filomena di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Alla cerimonia erano presenti tra gli altri il Presidente del Coni Giovanni Malagò. “Le città abruzzesi – prosegue il Presidente Marsilio – si mettono in mostra e sviluppano attività che producono non solo benessere culturale e sociale, ma anche un ritorno economico e turistico importante per il territorio – recita il testo pubblicato online. Spero la Città di Chieti sappia approfittare di questa grande opportunità, e – conclude il Presidente Marco Marsilio – mi congratulo con il Comune per la prestigiosa designazione”. GILPET/241128

