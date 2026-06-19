Regione Abruzzo, ultime: Chieti e Bucchianico, pubblicata l’ordinanza per il contributo al disagio abitativo

Regione Abruzzo, ultime dal sito:È stata pubblicata l’Ordinanza commissariale n. 2 del 17 giugno 2026, che disciplina la concessione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione a favore dei nuclei familiari la cui abitazione deve essere sgomberata per consentire l’esecuzione di interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di ricostruzione, nei territori dei Comuni di Chieti e Bucchianico interessati dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023. L’ordinanza prevede anche il trasferimento in favore dei comuni di Chieti e Bucchianico delle somme necessarie al pagamento degli arretrati a partire dal mese di settembre 2025 e fino al corrente mese – si apprende dalla nota stampa. L’ordinanza definisce termini, modalità e requisiti per l’accesso al beneficio, destinato ai nuclei familiari che alla data del provvedimento di sgombero avevano nell’immobile interessato la propria abitazione principale, abituale e continuativa da almeno dodici mesi – precisa il comunicato. Il contributo è rivolto anche ai casi di sistemazione temporanea già attivata dal nucleo familiare, e prevede specifiche disposizioni per le situazioni di comodato o locazione – si apprende dalla nota stampa. Tra i criteri previsti figurano la permanenza dei requisiti nel tempo, l’obbligo di comunicare eventuali variazioni entro trenta giorni e la presentazione della dichiarazione annuale nei termini stabiliti – La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta, compreso il documento di identità e, nei casi previsti, la certificazione di handicap o invalidità.L’ordinanza si inserisce nel quadro delle misure di assistenza abitativa e di accompagnamento alla ricostruzione, con l’obiettivo di sostenere concretamente i cittadini coinvolti dagli effetti degli eventi calamitosi e favorire il ritorno a condizioni di normalità abitativa nel più breve tempo possibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Con questa ordinanza – ha commentato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – compiamo un ulteriore passo concreto per garantire sostegno alle famiglie che, a causa degli eventi calamitosi del 2023, hanno dovuto affrontare una fase di forte disagio abitativo – recita il testo pubblicato online. È un segnale di attenzione verso i cittadini di Chieti e Bucchianico e verso tutto il percorso di ricostruzione, che deve essere accompagnato da misure semplici, chiare ed efficaci – precisa il comunicato. L’obiettivo è accelerare i processi di rientro nelle abitazioni e assicurare continuità di sostegno a chi vive ancora gli effetti dell’emergenza”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it