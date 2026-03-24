Regione Abruzzo, ultime: Ciclotour Abruzzo Experience 2026: Quaglieri, sport, territorio e comunità al centro del cicloturismo abruzzese

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Un percorso articolato in sei appuntamenti, da maggio a ottobre, attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi dell’Abruzzo con l’obiettivo di coniugare sport, turismo sostenibile e valorizzazione dei territori: è il progetto “CiclOtour Abruzzo Experience 2026”. L’iniziativa è promossa dal Centro Sportivo Italiano – Comitato provinciale dell’Aquila, grazie alla collaborazione di dieci associazioni, unite da una visione condivisa: promuovere il territorio attraverso lo sport, valorizzando le sue risorse naturalistiche, culturali e turistiche – La conferenza stampa di presentazione del progetto si è svolta questa mattina, a Palazzo Silone, a L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Il ciclo tour è articolato in sei tappe che attraverserà alcune delle più suggestive località del territorio abruzzese – si apprende dalla nota stampa. All’incontro hanno preso parte l’assessore regionale allo Sport e al Bilancio Mario Quaglieri, il Presidente provinciale CSI L’Aquila Luca Tarquini, il Responsabile ecclesiastico Don Cristoforo Simula, oltre a amministratori locali, sindaci dei comuni coinvolti e rappresentanti delle associazioni partner.«Il Ciclotour Abruzzo Experience – ha detto l’assessore regionale allo Sport e al Bilancio, Mario Quaglieri – rappresenta un esempio concreto di come lo sport possa diventare strumento di promozione territoriale e di crescita economica – Il cicloturismo è una leva strategica per l’Abruzzo, un settore in forte espansione e iniziative come questa valorizzano la nostra regione in chiave sostenibile e attrattiva».Il Presidente provinciale CSI L’Aquila, Luca Tarquini, ha evidenziato come questa seconda edizione nasca dalla consapevolezza delle capacità organizzative maturate e, soprattutto, da una mission condivisa: quella del CSI e dell’intero gruppo Abruzzo Experience: «Una vera famiglia, unita da una comunione di intenti tra le associazioni partecipanti, con l’obiettivo comune di valorizzare il territorio, i suoi beni culturali e offrire una visione turistica integrata ai fruitori delle cicloturistiche».Il Responsabile ecclesiastico CSI L’Aquila, Don Cristoforo Simula, ha posto l’accento sul valore sociale dell’iniziativa:«Queste manifestazioni – ha detto – rappresentano molto più di un evento sportivo: sono occasioni preziose di incontro, crescita e condivisione – si apprende dalla nota stampa. Lo sport diventa strumento educativo e relazionale, capace di coinvolgere giovani e meno giovani, rafforzando i legami tra le persone e promuovendo valori fondamentali come il rispetto, la solidarietà e il senso di comunità».Significativo anche l’intervento di Fiorvisaggio Pellegrino, responsabile del settore cicloturismo, che ha illustrato gli aspetti tecnici del progetto:«Le sei tappe sono state progettate per valorizzare percorsi di grande interesse paesaggistico e tecnico, accessibili ma allo stesso tempo stimolanti – precisa il comunicato. Parallelamente, stiamo investendo nella formazione con corsi di cicloturismo sportivo dedicati a mountain bike ed e-bike, attivi sia di primo che di secondo livello – riporta testualmente l’articolo online. L’obiettivo è creare figure qualificate sul territorio, capaci di guidare gruppi e sviluppare nuovi percorsi, contribuendo alla crescita strutturata del cicloturismo – I partecipanti ai corsi potranno inoltre usufruire direttamente degli itinerari delle sei tappe».Il Ciclotour Abruzzo Experience 2026 si articolerà in sei appuntamenti cicloturistici:17 maggio – “Meta Green Ride” (ASD Boomers) – Meta – Civitella Roveto28 giugno – “Cicloturistica della Faggeta” (APS Tagliacozzo Sport e Turismo di montagna) – Camporotondo12 luglio – “Alle pendici del Gran Sasso” (ASD Sport&Event) – Paganica (L’Aquila) – tappa valida anche come Campionato Nazionale di cicloescursionismo2 agosto – “X Renga Bike Tour” (Sci Club Capistrello) – Capistrello6 settembre – “Cicloturistica dei 4 Castelli” (CSI L’Aquila) – Tornimparte18 ottobre – “Cicloturistica della Castagna” (CSI L’Aquila) – Sante MariePer seguire tutti gli aggiornamenti e le informazioni sul progetto è stato presentato anche il sito ufficiale:www.cicloturabruzzoexperience – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. itÈ inoltre possibile consultare il sito del Comitato CSI L’Aquila:www.comitatocsilaquila – ite seguire i canali social del CSI L’Aquila su Facebook e Instagram, per restare sempre aggiornati sul ciclo turistico e su tutte le attività promosse sul territorio – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it