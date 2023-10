Regione Abruzzo, ultime: Coca-Cola HBC Italia: Marsilio visita stabilimento di Oricola

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

L’AZIENDA GUARDA AL FUTURO, MANTENENDO ALTA L’ATTENZIONE SU OCCUPAZIONE, QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE. Oricola, 27 ott. – “Fa bene al cuore vedere un’azienda che cresce e produce ricchezza e investimenti importanti con nuove linee produttive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Coca-Cola rappresenta una presenza molto significativa in Abruzzo, un punto di riferimento importante”.

Sono parole del presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, che questa mattina, ha visitato lo stabilimento d Coca-Cola HBC Italia a Oricola, una realtà aziendale in forte crescita che garantirà a breve nuovo lavoro e ulteriore occupazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alla visita ha partecipato anche l’assessore regionale Mario Quaglieri, il sindaco di Oricola, Antonio Paraninfi e il direttore Zes Abruzzo Mauro Miccio accompagnati dal Direttore Corporate Affairs e Sostenibilità Giangiacomo Pierini dal direttore dello stabilimento Matteo Fenu.

“Siamo qui – prosegue Marsilio – per vedere i frutti di nuove linee, di nuovi prodotti da sempre al 100% riciclabili e per il PET al 100% con plastica riciclata – si apprende dal portale web ufficiale. Coca-Cola di Oricola è una realtà produttiva che fa filiera con il territorio con oltre l’80% di micro e medie imprese – si apprende dalla nota stampa. Vogliamo continuare a lavorare insieme e siamo qui per verificare quali sono le prospettive e le esigenze di crescita ed offrire le strade giuste per incrementare posti di lavoro e il fatturato complessivo –

L’azienda rappresenta una delle eccellenze della nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. È stato importante verificare l’alta professionalità del management e delle maestranze, impegnate sempre più in produzioni ecosostenibili con uno sguardo attento al futuro e mantenendo alta l’attenzione per la qualità e la sostenibilità ambientale “.

La fabbrica è al centro di un piano di investimenti importante che la doteranno delle più avanzate tecnologie e le consentiranno di raggiungere i più elevati standard qualitativi in Europa – viene evidenziato sul sito web. Nel 2022, il sito abruzzese ha beneficiato di un importante investimento di oltre 20 milioni di euro finalizzato all’implementazione di nuova linea di produzione di lattine, la prima nella storia dello stabilimento – recita il testo pubblicato online. Il sito arriverà così ad occupare 200 dipendenti con 4 linee di produzione –

Come distribuzione copre tutto il centro Italia più la Sardegna – viene evidenziato sul sito web. In Abruzzo Coca-Cola, secondo un’indagine di SDA Bocconi School of Management, si conferma anche il primo datore di lavoro nell’industria delle bibite: crea direttamente e attraverso il suo indotto 1.384 posti di lavoro (lo 0,3% degli occupati totali all’interno della regione), con un totale di circa 3.150 persone che beneficiano – parzialmente o totalmente – dai redditi di lavoro generati (direttamente e indirettamente) da Coca-Cola – si legge sul sito web ufficiale. KS231027

