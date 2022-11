Regione Abruzzo, ultime: Collegamento ferroviario veloce: lunedì punto stampa di Marsilio nel cantiere di Sulmona

- Advertisement -

– L’Aquila, 11 nov E’ previsto per lunedì 14 novembre alle ore 11.30, a Sulmona, nel sito adiacente l’incrocio tra via del lavoro e la strada provinciale 51, un punto stampa con il Presidente della giunta regionale Marco Marsilio in occasione dell’apertura del cantiere per la nuova bretella di Sulmona, realizzata da Rete Ferroviaria Italiana, che servirà a velocizzare il collegamento ferroviario Pescara-L’Aquila-Terni – precisa la nota online. Si allega il link della posizione del cantiere:

https://maps.app.goo – gl/NMZUThQXsXkDzHEk9?g_st=iwb

K.S. 221111

