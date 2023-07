Regione Abruzzo, ultime: Comitato europeo delle Regioni, Marsilio: “Nuovi partenariati con il Nord Africa cruciali per fermare i trafficanti di esseri umani”

Dal sito della Regione Abruzzo:

Bruxelles, 5 luglio – “Accolgo con favore la proposta inclusa nella revisione del Quadro finanziario settennale dell’Unione europea di finanziare adeguatamente i nuovi partenariati strategici con i paesi del Nord Africa – si legge sul sito web ufficiale. Sappiamo che questo nuovo focus sulla dimensione esterna della politica migratoria è dovuto all’impulso del governo italiano guidato da Giorgia Meloni, di cui siamo orgogliosi”, ha dichiarato Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo e Presidente del Gruppo ECR, intervenendo nel dibattito della sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni, tenutasi questo pomeriggio presso la sede del Parlamento europeo a Bruxelles. “Questi partenariati con i paesi di origine e di transito che si affacciano sul Mediterraneo saranno cruciali per fermare i trafficanti di esseri umani e porre fine una volta per tutte ai flussi di immigrazione illegale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dobbiamo chiarire che, se da un lato siamo pronti a offrire rifugio a coloro che scappano da un conflitto effettivo, dall’altro non possiamo pensare di accogliere tutti i migranti economici che arrivano illegalmente sulle nostre coste e che pertanto devono essere rimpatriati.”

Proseguendo il suo intervento il Presidente Marsilio, ha dichiarato: “L’Unione europea deve aumentare i finanziamenti per proteggere le sue frontiere esterne, anche mediante l’adozione di eventuali barriere fisiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli Stati membri responsabili della sorveglianza delle frontiere europee si aspettano un adeguato sostegno per i loro significativi e continui sforzi, e siamo lieti che questo venga finalmente riconosciuto – recita il testo pubblicato online. ” Marsilio ha inoltre espresso, anchea nome del gruppo ECR, “la ferma condanna per gli episodi di violenza e vandalismo accaduti recentemente in Francia, offrendo pieno sostegno ai sindaci che si trovano in prima linea per ripristinare la legge e l’ordine – recita la nota online sul portale web ufficiale. È evidente che tali episodi sono il risultato di fallimentari politiche migratorie europee – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Pertanto, come conservatori, siamo consapevoli della necessità di prestare maggiore attenzione a questi aspetti.”

“Il Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei guarda con favore alla proposta di istituire una Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa, denominata STEP. Questa iniziativa, se adeguatamente utilizzata, può contribuire a difendere la sovranità tecnologica europea nel campo delle tecnologie digitali critiche”, ha dichiarato ancora il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – “Mi auguro che questo rappresenti il primo passo verso la creazione di un Fondo Europeo per la Sovranità, uno strumento fondamentale per affrontare le sfide future come le transizioni verde e digitale con risorse adeguate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tuttavia, desidero sottolineare che le misure proposte, come la possibilità di una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse esistenti, non devono ridurre l’entità dei finanziamenti destinati alla Politica di coesione, la quale svolge un ruolo cruciale nel colmare il divario tra i territori dell’Unione”, ha concluso Marsilio – recita il testo pubblicato online. USFS230705

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it