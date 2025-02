Regione Abruzzo, ultime: Comitato Regioni: a Bruxelles Marsilio si confronta con i Commissari Fitto e Tzitzikōstas

Regione Abruzzo, ultime dal sito:La politica di Coesione e il futuro dell’Automotive al centro dei colloquiBruxelles, 20 feb. “Con Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, sappiamo già che la Coesione farà grandi passi avanti – aggiunge la nota pubblicata. Saprà trovare le giuste misure per fare della Politica di Coesione quello che ci aspettiamo che sia, uno strumento capace di unire l’Europa, di renderla forte e di colmare le differenze, valorizzando i territori”.Con queste parole, il presidente della Regione Abruzzo e del Gruppo Ecr al Comitato delle Regioni, Marco Marsilio è intervenuto oggi durante la seconda giornata di sessione plenaria del Comitato delle Regioni nel confronto con il vicepresidente della Commissione europea responsabile per la Coesione, nel primo confronto ufficiale con l’Istituzione da quando l’Esecutivo europeo si è insediato – Prima dell’intervento, il presidente dell’Abruzzo ha partecipato insieme alle altre Regioni dell’Alleanza Ue sull’automotive ad un confronto con il commissario Ue ai Trasporti, Apostolos Tzitzikōstas, responsabile per il piano ad hoc per il comparto in arrivo il 5 marzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Un incontro “positivo e costruttivo” da cui è emersa una sostanziale apertura da parte del rappresentante Ue “al tema della neutralità tecnologica e della flessibilità negli obiettivi e nei tempi per raggiungere i target, che per noi è motivo di soddisfazione e di vanto perché come Conservatori europei abbiamo sollevato questi argomenti da tempo”, ha detto il presidente Marsilio parlando con i giornalisti alla fine dell’incontro – riporta testualmente l’articolo online. Politiche sbagliate dell’Europa hanno “mandato “fuori mercato i nostri nostri veicoli che sono sempre più cari, sempre più difficili da produrre” con “standard sempre più elevati” scoprendo il “fianco alla concorrenza altrui non solo di Cina e Stati Uniti”.In mattinata, la plenaria del Comitato europeo delle Regioni si è caratterizzata per l’elezione della consigliera di Budapest Kata Tüttő come nuova presidente dell’istituzione che rappresenta i territori dell’Ue per i primi due anni e mezzo del nuovo mandato – aggiunge testualmente l’articolo online. US/250220

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it