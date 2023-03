Regione Abruzzo, ultime: Commercio: partono il 6 luglio i saldi di fine stagione estiva

- Advertisement -

Pescara, 20 mar. – Partono giovedì 6 luglio 2023 i saldi di fine stagione estiva – si legge sul sito web ufficiale. Lo comunica l’assessore allo Sviluppo economico e Commercio, Daniele D’Amario – “Il via libera – spiega D’Amario – è arrivato al termine della riunione della commissione Commercio della Conferenza delle Regioni – precisa il comunicato. L’indicazione del 6 luglio è in linea con quanto stabilito a livello nazionale, nella prospettiva di un generale adeguamento su tutto il territorio nazionale – si apprende dalla nota stampa. In questa sede, è importante sottolineare che la data del 6 luglio è stata condivisa con le associazioni di categoria del commercio”.

È il caso di ricordare che il commerciante che intende promuovere i saldi nel proprio esercizio deve darne comunicazione allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune nel quale ha sede l’esercizio commerciale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. IAV 230320

