Regione Abruzzo, ultime: Comuni Cratere : definizione agevolata tassa automobilistica 2009/2010

L’Aquila 23 Giugno – La Legge Regionale n. 23 /2023 ha introdotto la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione relativamente alla tassa automobilistica dovuta dai cittadini residenti nel c.d. “cratere”, con riguardo alle annualità di imposta 2009 e 2010. Il Servizio Entrate della Regione Abruzzo rende noto che i contribuenti interessati potranno presentare, non oltre il 31 luglio 2023, apposita dichiarazione di adesione con le modalità esclusivamente telematiche messe a disposizione dello stesso Agente della riscossione nei termini previsti dalla legge – si apprende dalla nota stampa. Pertanto, accedendo all’area riservata del sito internet www.agenziaentrateriscossione – si apprende dalla nota stampa. gov.it (con Spid, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica e per gli intermediari abilitati anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate) i contribuenti, anche nel caso in cui non avessero ancora ricevuto la notifica della relativa cartella di pagamento, troveranno nella sezione “Definizione agevolata” alla voce “Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata Abruzzo – Legge regionale n. 23/2023” un servizio dedicato dove consultare tutti i carichi “definibili” e attraverso il quale, con la semplice selezione delle cartelle, è possibile presentare la domanda di Definizione Agevolata – si apprende dal portale web ufficiale. US 230623

