Regione Abruzzo, ultime: Con il voucher di garanzia del credito bancario finanziate 1140 imprese

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Chiuso ufficialmente il 18 marzo lo sportello regionale per la richiesta dei voucher di garanzia, lo strumento messo in campo dall’Assessorato alle Attività produttive che concede contributi a fondo perduto a micro, piccole e medie imprese liberi professionisti per l’abbattimento dei tassi di interesse dei finanziamenti bancari e/o per la concessione di un buono sui premi di garanzia prestati dal sistema dei Confidi regionali.“Dall’apertura dell’avviso nel settembre 2024 ad oggi – spiega l’assessore Tiziana Magnacca – imprese e professionisti abruzzesi hanno potuto contare su un sostegno continuativo che ha garantito loro liquidità in un momento in cui l’accesso al credito paga il prezzo sia della complessa congiuntura economica, sia della desertificazione bancaria”.La misura consiste nell’erogazione di un voucher a fondo perduto fino a 10 mila euro che copre gli interessi passivi su finanziamenti erogati da banche o altri intermediari finanziari, nonché di un abbuono delle commissioni di garanzia, fino a 2mila euro, rilasciata dai Confidi, peraltro cumulabili tra loro – “Dei 7 milioni e 300 mila euro di risorse che abbiamo assegnato a questa misura – prosegue l’assessore – oltre 5 milioni sono già stati erogati e i restanti 2 milioni sono già stati assegnati e sono in fase di erogazione, per un totale di 1.140 imprese finanziate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Durante tutto il periodo di apertura dello sportello, il flusso di erogazioni di contributi a fondo perduto a favore delle imprese richiedenti è stato continuo, grazie alla pubblicazione di elenchi di beneficiari ammessi con cadenza quasi quindicinale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbiamo fatto in modo che le imprese abruzzesi potessero contare su uno strumento di aiuto concreto e snello, in grado di ridurre l’impatto economico di un finanziamento bancario – I numeri di aziende e professionisti che oggi beneficiano di questa misura sono il risultato migliore che potessimo ottenere: ci raccontano un Abruzzo che vuole fare impresa e confermano che abbiamo centrato l’obiettivo di un sostegno al credito mirato”

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it