Regione Abruzzo, ultime: Concessioni balneari: Campitelli, Sentenza di buonsenso, Abruzzo unica Regione a tutelare la categoria

Illegittimo lo stop alla proroga, Cassazione dà ragione ai balneari.

– L’Aquila, 23 nov. – La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla Regione Abruzzo insieme al Sib contro la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulla questione Bolkestein-concessioni demaniali marittime –

“Questa decisione è un importante punto di svolta nella tutela dei diritti dei balneatori, degli interessi abruzzesi e nazionali – aggiunge la nota pubblicata. La regione Abruzzo è l’unica regione italiana a sostenere le legittime posizioni dei gestori degli stabilimenti balneari anche e soprattutto nelle aule di tribunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questa sentenza consolida ulteriormente una posizione di buonsenso: non vi è ragione alcuna perché le concessioni demaniali marittime esistenti, in regola con tutte le normative di settore, debbano essere messe a gara secondo quanto previsto dalla direttiva Bolkestein”. Così in una nota l’assessore regionale, Nicola Campitelli – Adesso la palla passa al Consiglio di Stato che deve pronunciarsi nuovamente basandosi anche sulle nuove leggi emanate dal Governo Meloni – precisa la nota online. US 231123

