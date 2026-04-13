Regione Abruzzo, ultime: Condotta ‘Giardino’: due giorni di stop per costruire un sistema idrico moderno, efficiente e duraturo

Regione Abruzzo, ultime dal sito:“I lavori in corso sul sistema idrico dell’area metropolitana pescarese rappresentano un passaggio storico per l’Abruzzo – La chiusura dei rubinetti in questi due giorni è un disagio temporaneo, ma necessario per realizzare interventi che, dopo oltre mezzo secolo, consentiranno di superare definitivamente le fragilità di una rete ormai obsoleta – si apprende dal portale web ufficiale. Per anni si è preferito rinviare le scelte, limitandosi a tamponare le emergenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oggi, invece, abbiamo deciso di intervenire in modo strutturale: sostituendo le vecchie tubazioni, installando nuovi adduttori, digitalizzando l’intero sistema idrico e garantendo una gestione più efficiente e trasparente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questi lavori dell’ACA si inseriscono nella cornice di un vasto programma sul sistema idrico regionale che coinvolge tutto i sei gestori acquedottistici e i consorzi di bonifica – viene evidenziato sul sito web. Lavori resi possibili anche grazie agli ingenti investimenti della Regione Abruzzo attraverso i fondi di coesione europei — parliamo di centinaia di milioni di euro — segnano un punto di svolta decisivo – Due giorni di disagio valgono il prezzo di un futuro migliore: un sistema capace di portare più acqua nelle case dei cittadini e più risorse nei campi degli agricoltori, maggiore efficienza nelle aree industriali.La Regione e le società di gestione acquedottistiche stanno operando in piena sinergia per consegnare agli abruzzesi un servizio moderno, sicuro e sostenibile – Anche la SASI è al lavoro senza sosta per ripristinare il servizio nei comuni colpiti dall’alluvione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Entro due giorni i serbatoi saranno nuovamente pieni e l’erogazione dell’acqua tornerà regolare – si apprende dalla nota stampa. Le linee principali saranno riparate a tempo di record.Stiamo investendo sul futuro, mettendo fine a decenni di inefficienze – si apprende dalla nota stampa. Questo è il vero senso dei disagi di oggi: un sacrificio momentaneo che prepara un Abruzzo più forte e più moderno”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it