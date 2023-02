Regione Abruzzo, ultime: Confartigianato Imprese Abruzzo; Il presidente Marsilio ha incontrato i vertici

- Advertisement -

Pescara 23 feb – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato oggi pomeriggio il presidente di Confartigianato Imprese Abruzzo, Giancarlo Di Blasio e il segretario, Daniele Di Marzio, nell’ambito degli incontri istituzionali con le associazioni di categoria – si legge sul sito web ufficiale.

Nel corso dell’incontro sono state esaminate le tematiche del settore e le problematiche che gli artigiani e le piccole medie imprese affrontano quotidianamente per reperire la manodopera specializzata – viene evidenziato sul sito web. Analizzati gli obiettivi che Confartigianato si prefigge per rivitalizzare l’economia abruzzese e le iniziative che possono essere in campo, anche con il sostegno della Regione, per sostenere le politiche artigianali del territorio – recita il testo pubblicato online. U.S. 23/02/23

