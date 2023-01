Regione Abruzzo, ultime: Conferenza Fine anno: Marsilio, approvata finanziaria

- Advertisement -

– L’Aquila, 31 dic. “E’ stato un anno straordinario per l’Abruzzo speriamo che il prossimo sia ancora migliore – Quello appena approvato è un bilancio che rappresenta una garanzia per tutti: imprese e sociale sono al centro della nostra azione – Ringrazio i consiglieri per il supporto, l’aiuto costante e i suggerimenti e gli uffici per il lavoro di affiancamento alle indicazioni politiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbiamo gettato le basi per affrontare un nuovo anno in cui ci sarà bisogno di venire incontro alle esigenze di tante famiglie, lavoratori, imprese, scuole, università, strutture sanitarie mantenendo fermo lo sguardo verso il futuro economico di questa regione”.

Così il Presidente della giunta regionale Marco Marsilio oggi, a L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. In conferenza stampa, dopo l’approvazione della finanziaria che delinea il quadro economico, finanziario e sociale dell’Abruzzo per i prossimi tre anni – precisa il comunicato. Presenti, tra gli altri, anche il vice Presidente Emanuele Imprudente, l’assessore (ormai dimissionario) Guido Quintino Liris eletto Senatore della Repubblica, l’assessore alle politiche sociali Pietro Quaresimale e il Sottosegretario Umberto D’Annuntiis, il consigliere regionale Marco Cipolletti, il direttore generale Antonio Sorgi e il dirigente del servizio Bilancio e ragioneria, Fabrizio Giannangeli – aggiunge la nota pubblicata. L’adozione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 evidenzia una movimentazione complessiva nella sola gestione di competenza di entrate e spese per circa 14 miliardi di euro nel triennio, con stanziamento di maggiori dotazioni per complessivi 202 milioni di euro circa, tra maggiori entrate e minori spese – si apprende dalla nota stampa.

“Con l’insediamento del governo Meloni – ha proseguito Marsilio – abbiamo già visto i primi risultati con l’attenzione rivolta dal governo nazionale verso la nostra regione – si apprende dalla nota stampa. Dimostriamo di aver fatto cambiare passo a questo territorio – Il nuovo bilancio comprende interventi importanti che vanno a coprire ulteriormente esigenze che si sono manifestate nel corso dell’anno e che hanno incontrato la sensibilità dell’amministrazione regionale, pronta a intervenire prevedendo le risorse – Le principali novità sono individuate per dare un forte segnale di attenzione ai cittadini”.

Un emendamento da sottolineare, in particolare, di questa sessione di bilancio è lo sblocco di 5milioni di euro che per il 2023 saranno destinati alle famiglie con basso ISEE per contrastare il caro bollette – recita la nota online sul portale web ufficiale. Raddoppiati aiuti alle piccole e medie imprese artigiane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Possiamo dire, senza ombra di dubbio – ha aggiunto Marsilio – che si tratta del bilancio più sociale nel suo complesso che sia stato mai approvato dalla Regione Abruzzo nella sua storia, non c’è mai stato un bilancio che abbia riservato tanta attenzione nei confronti delle categorie più deboli, più bisognosi con finanziamenti e integrale scorrimento di graduatorie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Fortunatamente, alla fine, si è scesi sul piano del confronto ragionevole aldilà dei tentativi di sterili polemiche”.

Il Bilancio di Previsione 2023/2025 tra gli interventi maggiormente significativi riporta nell’ambito delle oltre 400 nuove dotazioni previste:

