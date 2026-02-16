- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Febbraio 16, 2026
Attualità

Regione Abruzzo, ultime: Confronto pubblico su riforma del sistema idrico integrato regionale

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Si è svolto oggi, all’AURUM di Pescara, l’incontro pubblico “Acqua, la nostra forza – si apprende dal portale web ufficiale. La riforma del sistema idrico integrato in Abruzzo”, promosso dalla Regione Abruzzo in collaborazione con ERSI Abruzzo e ACA S.p.A.L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto sulle prospettive di riforma del sistema idrico regionale e sulle criticità dell’attuale modello gestionale, anche alla luce delle scadenze delle concessioni in essere e delle non conformità dell’assetto attuale rispetto al quadro normativo vigente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel corso dell’incontro è stata evidenziata la necessità di orientare il sistema verso modelli di gestione più ampi e razionali, capaci di garantire economie di scala, maggiore efficienza del servizio e una riduzione dei costi medi per l’utenza – si legge sul sito web ufficiale. È stata inoltre richiamata l’urgenza di intervenire sui limiti strutturali del sistema, che continuano a generare disservizi nella distribuzione dell’acqua potabile, nonostante la disponibilità di risorse idriche sul territorio regionale – L’incontro ha visto anche la partecipazione di rappresentanti del Governo nazionale, a conferma dell’attenzione istituzionale sul percorso di riforma del sistema idrico integrato e sull’importanza della collaborazione tra i diversi livelli di governo – riporta testualmente l’articolo online.  

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

