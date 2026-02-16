Regione Abruzzo, ultime: Confronto pubblico su riforma del sistema idrico integrato regionale

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Si è svolto oggi, all’AURUM di Pescara, l’incontro pubblico “Acqua, la nostra forza – si apprende dal portale web ufficiale. La riforma del sistema idrico integrato in Abruzzo”, promosso dalla Regione Abruzzo in collaborazione con ERSI Abruzzo e ACA S.p.A.L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto sulle prospettive di riforma del sistema idrico regionale e sulle criticità dell’attuale modello gestionale, anche alla luce delle scadenze delle concessioni in essere e delle non conformità dell’assetto attuale rispetto al quadro normativo vigente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel corso dell’incontro è stata evidenziata la necessità di orientare il sistema verso modelli di gestione più ampi e razionali, capaci di garantire economie di scala, maggiore efficienza del servizio e una riduzione dei costi medi per l’utenza – si legge sul sito web ufficiale. È stata inoltre richiamata l’urgenza di intervenire sui limiti strutturali del sistema, che continuano a generare disservizi nella distribuzione dell’acqua potabile, nonostante la disponibilità di risorse idriche sul territorio regionale – L’incontro ha visto anche la partecipazione di rappresentanti del Governo nazionale, a conferma dell’attenzione istituzionale sul percorso di riforma del sistema idrico integrato e sull’importanza della collaborazione tra i diversi livelli di governo – riporta testualmente l’articolo online.

