Regione Abruzzo, ultime: CONSORZI DI BONIFICA: IMPRUDENTE, STANZIATI 1,5 MILIONI PER EMERGENZA ENERGETICA

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

– L’Aquila, 30 nov. Il Consiglio regionale, nella seduta di ieri, ha approvato uno stanziamento in favore dei Consorzi di bonifica abruzzesi pari a 1,5 milioni di euro per concorrere agli aumenti di spesa per utenze energetiche”. Lo annuncia il vicepresidente della giunta regionale con delega all’agricoltura Emanuele Imprudente – si apprende dalla nota stampa. “Ringrazio la maggioranza e l’intero Consiglio regionale – ha aggiunto Imprudente – per aver voluto recepire la mia proposta a supporto degli enti consortili, che in questo momento storico stanno soffrendo particolarmente il caro energia, con l’obiettivo di assicurare il regolare funzionamento e garantire l’erogazione dei servizi ai nostri agricoltori – precisa il comunicato. Siamo ben consapevoli che si tratta di una misura non risolutiva, che però si inserisce nell’alveo delle iniziative prese per i soggetti ‘energivori’. La Regione Abruzzo si dimostra ancora una volta attenta ai territori e alle esigenze delle aziende agricole”. US 221130

