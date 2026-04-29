Regione Abruzzo, ultime: Continuità territoriale, arriva il decreto del ministro Matteo Salvini per Linate e Torino

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha firmato il decreto per l’attivazione della continuità territoriale che dà il via libera all’Enac di avviare la gara per individuare le compagnie che opereranno i collegamenti con l’Aeroporto d’Abruzzo da e per Milano Linate e Torino – recita il testo pubblicato online. Il provvedimento ministeriale, composto di 7 articoli parte dal presupposto che il servizio aereo di linea sulle due rotte costituisce un servizio d’interesse economico generale, e stabilisce una serie di parametri che i vettori dovranno rispettare – si apprende dalla nota stampa. Per ogni singola tratta il vettore dovrà garantire all’utenza frequenze minime che per entrambe le rotte saranno giornaliere per tutto l’anno – Si individua anche il numero minimo di posti per ogni singolo volo che nel caso della rotta da e per Milano Linate aumenta nel periodo dal primo al 31 luglio e dal primo settembre al 31 dicembre – Individuate anche le fasce orarie, tra le 7 e le 8,30 per le partenze e tra le 19 e le 21 per i rientri – aggiunge la nota pubblicata. Misure contingenti anche nell’ambito delle tariffe agevolate per residenti in Abruzzo, diversamente abili, studenti universitari fino ai 27 anni, giovani tra i 2 e i 21 anni (i bimbi sotto i due viaggiano gratis), anziani over 70, militari con sede in Abruzzo e lavoratori con sede stabile nella regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La firma del decreto da parte del ministro Salvini rappresenta un risultato concreto e atteso per l’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Abbiamo lavorato con determinazione per garantire ai nostri cittadini il diritto alla mobilità e per rafforzare la competitività del nostro territorio, ha sottolineato il presidente della Regione, Marco Marsilio – recita il testo pubblicato online. “La continuità territoriale con Milano Linate e Torino è una leva strategica per lo sviluppo economico e per il sostegno al tessuto produttivo regionale – Parliamo di collegamenti fondamentali, soprattutto per il mondo delle imprese e per i flussi business. È un traguardo importante, reso possibile grazie alla collaborazione tra Governo, Regione e tutti gli attori coinvolti – aggiunge la nota pubblicata. Ora si apre la fase della gara, con l’auspicio che partecipino vettori di alto livello, in grado di garantire qualità ed efficienza – L’Aeroporto d’Abruzzo si rafforza e si inserisce sempre più nelle reti nazionali e internazionali – precisa la nota online. Stiamo costruendo un sistema di collegamenti moderno, accessibile e stabile nel tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo intervento si affianca ad altre iniziative per migliorare l’accessibilità della nostra regione – si apprende dalla nota stampa. Continueremo a lavorare per ridurre l’isolamento infrastrutturale e creare nuove opportunità di crescita per l’Abruzzo”, ha evidenziato il presidente Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. “Si è trattato di un percorso complesso”, analizza il presidente di Saga Giorgio Fraccastoro, “fatto di studi, di una sinergia tra tutti gli stakeholder coinvolti, e numerosi step culminati con l’ultimo passaggio in Commissione europea che ha dato il suo via libera e poi nella Conferenza dei Servizi di un mese fa – Ora il decreto del ministro Salvini sugella ulteriormente il percorso che si chiuderà con la gara – si legge sul sito web ufficiale. L’auspicio è che ci sia la partecipazione di vettori ad alto standard, perché il segmento di utenza per lo più business di queste tratte è molto significativo per lo scalo e soprattutto per l’economia regionale – si apprende dalla nota stampa. Il ringraziamento a nome di Saga è a tutto il governo nazionale e regionale che hanno consentito il raggiungimento di questo che per noi è un traguardo che segna un punto di partenza per rendere l’Aeroporto d’Abruzzo più efficiente e performante”.Dopo l’interruzione da parte di Ita, nell’agosto 2023, del collegamento da e per Milano Linate, la Regione ha subito avviato il percorso della continuità territoriale, lo strumento normativo e di politica dei trasporti (aerei o marittimi) che garantisce il diritto alla mobilità dei cittadini residenti in regioni insulari o periferiche – si apprende dalla nota stampa. I contributi governativi che sostengono determinati collegamenti operati da vettori che partecipano ad una gara pubblica, inizialmente previsti per le regioni insulari, negli anni passati sono stati estesi anche a regioni come Friuli Venezia Giulia e Marche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Da qui la richiesta anche da parte dell’Abruzzo di attivare l’iter per due destinazioni di particolare interesse per lo sviluppo economico regionale: Milano Linate, centro economico italiano e hub strategico per i collegamenti internazionali e Torino Caselle, al centro del cluster automotive più rilevante su scala nazionale – si apprende dalla nota stampa. I futuri collegamenti si potenzieranno ulteriormente anche verso Roma urbe, così da avvicinare sempre di più l’Aeroporto d’Abruzzo con le destinazioni intercontinentali – aggiunge la nota pubblicata. A metà giugno il presidente Marco Marsilio e il presidente di Saga Giorgio Fraccastoro, effettueranno un volo sperimentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it