Regione Abruzzo, ultime: Continuità territoriale: Marsilio, “Obiettivo primi voli da Pescara per Milano Linate e Torino Caselle dal 1° novembre”

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Roma, 25 marzo 2026 – Si è conclusa questa mattina, a Roma, presso la sede di collegamento della Regione Abruzzo, la seconda seduta della Conferenza dei servizi sugli oneri di servizio pubblico per i collegamenti tra l’Aeroporto d’Abruzzo, Milano Linate e Torino Caselle – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Conferenza, presieduta dal Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio su delega del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha definito perimetri, parametri e caratteristiche del servizio da attivare in regime di continuità territoriale – “Si è conclusa positivamente la Conferenza dei servizi – ha dichiarato il Presidente Marsilio – che consentirà di collegare in maniera continuativa l’Aeroporto d’Abruzzo con Milano Linate e Torino Caselle – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per la prima volta l’Abruzzo ha dimostrato allo Stato e alla Commissione europea la necessità di superare una condizione di difficoltà nei collegamenti che penalizza il territorio da troppo tempo”. Marsilio ha ricordato che lo Stato ha già previsto nel bilancio triennale 2026-2028 oltre 5 milioni di euro per garantire il servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ora si attende il decreto del Ministro, cui seguirà la gara gestita dall’Enac. “L’obiettivo – ha concluso Marsilio – è far decollare i voli dal 1° novembre e rafforzare così le condizioni essenziali per lo sviluppo socio-economico dell’Abruzzo”. Per l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità, Umberto D’Annuntiis, “è da sottolineare il massimo impegno dei rappresentanti del Ministero che, grazie al lavoro svolto, hanno garantito un iter estremamente rapido e ci hanno consentito di definire le linee di massima dei contenuti della gara per i vettori”. Per la Regione Abruzzo erano presenti anche il direttore generale Vincenzo Rivera e il capo di Gabinetto Stefano Cianciotta; per l’Aeroporto d’Abruzzo il Presidente Giorgio Fraccastoro e il direttore Luca Bruni, oltre ai dirigenti del Mit e dell’Enac. FS 260325

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it