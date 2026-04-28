Regione Abruzzo, ultime: Contrasto al dissesto idrogeologico: approvati interventi su dighe e infrastrutture idriche

Regione Abruzzo, ultime dal sito:La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture e Trasporti Umberto D’Annuntiis, ha approvato una serie di interventi strategici per la messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo regionali – precisa la nota online. Il piano, finanziato nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027, prevede uno stanziamento complessivo di 14.109.609,76€ destinato a rafforzare la resilienza del territorio contro il dissesto idrogeologico – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di un passaggio fondamentale per la tutela e l’ammodernamento delle nostre infrastrutture – dichiara l’Assessore D’Annuntiis –Opere necessarie per garantire maggiore sicurezza e un efficientamento tecnologico delle dighe e bacini, vitali per il nostro sistema idrico e per la prevenzione del rischio idrogeologico, in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’Unione Europea – si legge sul sito web ufficiale. ”Gli interventi programmati, distribuiti su tutto il territorio regionale, sono così articolati:Consorzio di Bonifica Nord – Traversa di Villa Vomano (TE). Messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo – I° Lotto – Riqualificazione sistema di azionamento della Traversa di Villa Vomano – 701.119,21 €;Consorzio di Bonifica Nord – Traversa di Villa Vomano (TE). Messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo – II° Lotto – Riqualificazione sistema di azionamento della Traversa di Villa Vomano – completamento – 758.880,79 €;Comune di Popoli – Manutenzione straordinaria degli invasi Traversa Callisto I° e Traversa Callisto II° sul torrente San Callisto nel Comune di Popoli – 206.666,66 €;Consorzio di Bonifica Nord – Traversa di Villa Vomano (TE). Messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo – Intervento di rimozione dei sedimenti – 2.000.000,00 €;Consorzio di Bonifica Ovest – Bacino Liri – Garigliano: Intervento di rimozione dei sedimenti e ripulitura dei canali collettori della traversa Incile nel territorio marsicano – 1.934.543,10 €;Consorzio di Bonifica Centro – Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro – Messa in sicurezza di alcune opere di derivazione consortili, connesse alla derivazione in dx del fiume Pescara – 2.896.800,00 €;Consorzio di Bonifica Centro – Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro – Messa in sicurezza, efficientamento ed aggiornamento tecnologico delle opere di derivazione e delle infrastrutture consortili ricadenti nel comprensorio del sinistra Pescara – 4.611.600,00 €;Consorzio di Bonifica Centro – Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro – Messa in sicurezza delle vasche e dei bacini di accumulo consortili – 1.000.000,00 €.Con questi stanziamenti proseguiamo nell’impegno costante della Regione per la difesa del suolo e la salvaguardia del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. – conclude l’Assessore D’Annuntiis – La sicurezza dei nostri cittadini e la corretta gestione delle risorse idriche rappresentano una priorità assoluta di questa Giunta Regionale, che continuerà a monitorare l’esecuzione di tali opere strategiche per garantirne la piena operatività nei tempi stabiliti.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it