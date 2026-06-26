- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Giugno 26, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàRegione Abruzzo, ultime: Contributi ai comuni montani per l’acquisto di mezzi multiuso
Attualità

Regione Abruzzo, ultime: Contributi ai comuni montani per l’acquisto di mezzi multiuso

- Spazio Pubblicitario 02 -

Dal sito della Regione Abruzzo:Arrivano 7 milioni di euro per i comuni montani destinati al miglioramento dei servizi sul territorio – Lo annuncia l’assessore agli Enti locali Roberto Santangelo dopo la pubblicazione delle due graduatorie finanziate nell’ambito del Fondo per la Montagna, relative all’acquisto di mezzi multiuso, tra cui spazzaneve (2 miliomni), e alla realizzazione e manutenzione della sentieristica di montagna (5 milioni).  La definizione dei contributi ai comuni e alle Unione dei comuni arriva dopo una rivisitazione voluta dall’assessore Santangelo in relazione all’uso e alla finalità dei fondi per la montagna – “Un percorso avviato ad inizio legislatura – ricorda Santangelo – con l’obiettivo di rendere più rispondenti alle esigenze dei comuni montani risorse finanziarie per la qualità dei servizi sul territorio – riporta testualmente l’articolo online. Da qui la possibilità di prevedere contributi per l’acquisto di mezzi multiuso, in modo da dare ai piccoli comuni montani la disponibilità di mezzi per diverse esigenze: dallo sgombero della neve fino alla manutenzione delle strade e del verde”.Per l’acquisto dei mezzi multiuso sono 12 gli enti, per un totale di 20 mezzi, tra comuni e Unione dei comuni, che beneficeranno dei contributi regionali, per un totale di risorse di 2 milioni di euro – Ma l’acquisto dei mezzi multiuso è solo il primo step di un processo più ampio “che vuole guardare alla esigenze reali dei comuni montani, rafforzando l’idea di una montagna volano di sviluppo”.Ed è su questa linea ideale che l’assessore annuncia il prossimo avviso sugli scuolabus. “Sappiamo di andare a toccare un punto importante per tanti comuni montani – spiega Roberto Santangelo – ma la nuova strategia della Regione, avviata di concerto con Anci, Upi e Uncem, prevede un percorso di affiancamento ai comuni interessati ai quali la Regione provvederà ad acquistare gli scuolabus secondo una graduatoria di prossima pubblicazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Su questa misura- conclude l’assessore  – ci sono a disposizione 6 milioni di euro – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it