sabato, Marzo 7, 2026
Attualità

Regione Abruzzo, ultime: Contributi per realizzare Centri per il recupero di uomini autori di violenza

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:È finalizzato alla creazione di nuovi centri antiviolenza l’avviso pubblicato dall’assessorato alle Politiche sociali riservato ad interventi per uomini autori di violenza – L’obiettivo della Regione è creare nuovi centri antiviolenza per uomini maltrattanti, strutture che hanno il compito principale di “guidare” il percorso di recupero sociale mediante programmi psico-educativi.“La misura che prevede contributi economici – spiega l’assessore Roberto Santangelo – s’inserisce nella strategia della Giunta regionale di promuovere iniziative concrete per contrastare la violenza di genere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Accanto dunque alle ben note Case rifugio e Centri antiviolenza (Cav), riservati alle vittime di violenza di genere, la Regione è voluta entrare nel programma nazionale che prevede la realizzazione di Centri per Uomini Autori di Violenza domestica e di genere (Cuav), in modo da mettere a disposizione di tutti, autori e vittime di violenza, gli strumenti di recupero”.La dotazione finanziaria messa a disposizione della Giunta regionale è di 32 mila euro – Possono presentare il progetto di realizzazione del Cuav gli enti pubblici e locali anche in forma associata, gli enti servizio sanitario e gli enti e le associazioni del Terzo Settore – Le candidature vanno presentate via all’indirizzo dpg023@pec.regione – si apprende dalla nota stampa. abruzzo – recita il testo pubblicato online. itentro martedì 31 marzo 2026Contributi per l’istituzione di centri per uomini autori di violenza domestica …

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

