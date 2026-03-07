Regione Abruzzo, ultime: Contributi per realizzare Centri per il recupero di uomini autori di violenza

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:È finalizzato alla creazione di nuovi centri antiviolenza l’avviso pubblicato dall’assessorato alle Politiche sociali riservato ad interventi per uomini autori di violenza – L’obiettivo della Regione è creare nuovi centri antiviolenza per uomini maltrattanti, strutture che hanno il compito principale di “guidare” il percorso di recupero sociale mediante programmi psico-educativi.“La misura che prevede contributi economici – spiega l’assessore Roberto Santangelo – s’inserisce nella strategia della Giunta regionale di promuovere iniziative concrete per contrastare la violenza di genere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Accanto dunque alle ben note Case rifugio e Centri antiviolenza (Cav), riservati alle vittime di violenza di genere, la Regione è voluta entrare nel programma nazionale che prevede la realizzazione di Centri per Uomini Autori di Violenza domestica e di genere (Cuav), in modo da mettere a disposizione di tutti, autori e vittime di violenza, gli strumenti di recupero”.La dotazione finanziaria messa a disposizione della Giunta regionale è di 32 mila euro – Possono presentare il progetto di realizzazione del Cuav gli enti pubblici e locali anche in forma associata, gli enti servizio sanitario e gli enti e le associazioni del Terzo Settore – Le candidature vanno presentate via all’indirizzo dpg023@pec.regione – si apprende dalla nota stampa. abruzzo – recita il testo pubblicato online. itentro martedì 31 marzo 2026Contributi per l’istituzione di centri per uomini autori di violenza domestica …

