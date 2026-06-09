Regione Abruzzo, ultime: Cooperazione allo sviluppo rurale, il 16 giugno all’Aquila il convegno sul progetto RESeed in Etiopia

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Cooperazione internazionale, sviluppo rurale, formazione professionale e innovazione agricola saranno al centro del convegno Regione Abruzzo e Tigray per la cooperazione allo sviluppo rurale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’esperienza del Progetto RESeed in Etiopia, in programma martedì 16 giugno 2026, dalle ore 9.30, nell’Auditorium “Pier Vincenzo Gioia” di Palazzo Silone all’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Promosso dalla Regione Abruzzo, l’incontro rappresenta un momento di approfondimento e confronto sui risultati e sulle prospettive del progetto RESeed, l’iniziativa finanziata dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo che punta alla riqualificazione del settore agricolo e alla formazione professionale nella regione etiope del Tigray, duramente segnata dal conflitto degli ultimi anni.Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del presidente Marco Marsilio, del vicepresidente con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, del direttore generale della Regione Abruzzo, Vincenzo Rivera, e di un rappresentante delle istituzioni del Tigray.Nel corso della giornata interverranno rappresentanti dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, della Regione Abruzzo, del Tigray Agricultural Research Institute, dell’Università di Mekelle, del CIHEAM Bari, della Fondazione Med-Or e di altri soggetti coinvolti nel progetto – Obiettivi, attività e partenariato del progetto saranno illustrati nel dettaglio da Roberta Rizzone, dirigente del servizio pianificazione strategica e cooperazione territoriale e internazionale della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. I lavori approfondiranno temi quali il Piano Mattei e la cooperazione con l’Africa, il sistema agricolo del Tigray, le politiche regionali per lo sviluppo rurale, l’agricoltura conservativa, la gestione sostenibile del suolo, la formazione degli operatori e l’innovazione tecnologica applicata all’agricoltura – si legge sul sito web ufficiale. La direttrice del dipartimento Agricoltura, Elena Sico, presenterà il modello di programmazione dello sviluppo rurale della Regione Abruzzo e verranno condivise esperienze e buone pratiche di cooperazione territoriale internazionale, con l’obiettivo di rafforzare i processi di crescita e resilienza delle comunità coinvolte –

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it