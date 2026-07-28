Regione Abruzzo, ultime: Copenaghen, l’Abruzzo rafforza i successi dell’export agroalimentare e promuove il valore del territorio

Dal sito della Regione Abruzzo:La missione, promossa dalla Regione Abruzzo attraverso l’Assessorato all’Agricoltura e attuata da ARAP, prosegue il percorso che ha accompagnato le imprese sui mercati esteri attraverso missioni commerciali, attività di export management, formazione specialistica e occasioni di incontro con operatori economici internazionali.L’iniziativa si inserisce in una fase particolarmente positiva per il sistema produttivo regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel 2025 l’export abruzzese ha superato i 10 miliardi di euro, mentre nel primo trimestre del 2026 l’Abruzzo si è classificato al secondo posto tra le regioni italiane per crescita delle esportazioni (+23,5%), confermando la competitività delle imprese regionali sui mercati internazionali – precisa la nota online. Anche il comparto agroalimentare continua a rappresentare uno dei principali punti di forza del made in Abruzzo, sostenuto dalla crescente domanda internazionale di produzioni di qualità, certificate e fortemente legate al territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. «Questi risultati dimostrano la qualità del sistema produttivo abruzzese e la capacità delle nostre imprese di affermarsi sui mercati internazionali», dichiara il Vicepresidente della Regione e Assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente – recita la nota online sul portale web ufficiale. «Il nostro obiettivo è rendere questa crescita sempre più diffusa, consentendo anche alle piccole e medie imprese di cogliere le opportunità offerte dall’export. Per questo la Regione investe in percorsi di accompagnamento all’internazionalizzazione, nella formazione, nel supporto all’export management e nell’organizzazione di missioni commerciali qualificate, strumenti indispensabili per imprese che spesso non dispongono al proprio interno delle competenze e delle strutture necessarie per affrontare stabilmente i mercati esteri.»Le piccole e medie imprese rappresentano infatti l’ossatura del sistema agroalimentare abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Accompagnarle nei processi di internazionalizzazione significa offrire loro competenze, relazioni e opportunità che difficilmente potrebbero sviluppare autonomamente, trasformando la qualità delle produzioni in nuove occasioni di crescita economica – si legge sul sito web ufficiale. Alla missione hanno aderito numerose imprese abruzzesi, presenti direttamente a Copenaghen o rappresentate da personale qualificato incaricato di illustrarne produzioni, caratteristiche e potenzialità commerciali – aggiunge la nota pubblicata. Vini, olio extravergine di oliva, pasta, salumi, formaggi, zafferano, tartufo, liquori e birre artigianali offriranno una rappresentazione completa della ricchezza e della biodiversità agroalimentare regionale – si apprende dalla nota stampa. Il momento centrale della missione si svolgerà il 30 luglio presso la Residenza dell’Ambasciatrice d’Italia in Danimarca – viene evidenziato sul sito web. Dopo la conferenza stampa inaugurale, si terranno incontri B2B con circa cinquanta operatori qualificati, tra buyer internazionali, importatori, rappresentanti del settore Horeca, giornalisti specializzati e stakeholder. Le imprese avranno l’opportunità di presentare direttamente le proprie produzioni, sviluppare relazioni commerciali e approfondire le caratteristiche del mercato danese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il programma proseguirà con degustazioni guidate, uno show cooking e una cena esperienziale curati dagli chef Yuri Cursi e Federico Cieri, che interpreteranno le eccellenze agroalimentari abruzzesi in un percorso dedicato ai sapori, alla cultura e all’identità del territorio – La scelta della Danimarca risponde a una precisa strategia – si apprende dal portale web ufficiale. Si tratta di uno dei mercati europei con maggiore attenzione alla qualità, alla sostenibilità, alla tracciabilità e al valore delle produzioni agroalimentari, caratteristiche che contraddistinguono il made in Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Copenaghen rappresenta, inoltre, una porta di accesso privilegiata all’intera area scandinava, offrendo alle imprese regionali l’opportunità di sviluppare relazioni commerciali destinate ad estendersi anche ai mercati di Svezia, Norvegia e Finlandia – viene evidenziato sul sito web. La missione conferma una strategia che punta a rafforzare la presenza delle imprese abruzzesi sui mercati internazionali, consolidare i risultati dell’export e promuovere, attraverso le eccellenze produttive, l’immagine dell’Abruzzo come regione di qualità, innovazione e tradizione –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it