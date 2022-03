Regione Abruzzo, ultime: Coronavirus Abruzzo, dati aggiornati al 14 marzo: oggi 687 nuovi positivi e 740 guariti

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Pescara, 14 mar. – Sono 687 (di età compresa tra 3 mesi e 92 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 279347. Dei positivi odierni, 636 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido –

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di una 79enne della provincia di Chieti) e sale a 3027.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 245640 dimessi/guariti (+740 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 30680* (-154 rispetto a ieri).

*(nel totale sono ricompresi anche 5262 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche)

283 pazienti (+11 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 13 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 30384 (-75 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 817 tamponi molecolari (2110595 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3776 test antigenici (3065703).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 14.95 per cento – aggiunge testualmente l’articolo online.

Del totale dei casi positivi, 60282 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+111 rispetto a ieri), 77283 in provincia di Chieti (+203), 65085 in provincia di Pescara (+199), 68946 in provincia di Teramo (+148), 3788 fuori regione (+4) e 3963 (+12) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza – si legge sul sito web ufficiale.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. FRAFLA 220314

