Regione Abruzzo, ultime: Covid-19: Verì con Brusaferro, la resilienza del nostro sistema sanitario ai tempi della pandemia

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’, UN’INIZIATIVA DELL’ACCADEMIA DELLE SCIENZE. – L’Aquila, 12 apr. Il lungo e difficile cammino affrontato dalle istituzioni sanitarie, dall’insorgenza della pandemia con le difficoltà iniziali di tenuta del sistema ospedaliero, fino ad oggi, è stato ripercorso, a L’Aquila, in un convegno organizzato dall’Accademia delle Scienze d’Abruzzo sul tema “COVID-19: due anni di sfide per il sistema sanitario italiano”. Nel suo saluto, l’assessore alla Sanità Nicoletta Verì ha richiamato gli sforzi fatti dalla Regione durante la pandemia per assicurare, con gli opportuni interventi normativi ed economici, la funzionalità del sistema ospedaliero e della rete territoriale dei servizi – precisa il comunicato. “Gli ultimi due anni – ha detto l’assessore Verì – ci hanno visto in prima linea nell’affrontare l’emergenza a cui abbiamo dato una risposta immediata con una serie di misure urgenti – Abbiamo dovuto riorganizzare tutto il nostro sistema sanitario – aggiunge testualmente l’articolo online. Ma oltre al potenziamento dei reparti ospedalieri, particolare attenzione l’abbiamo riservata alle attività sul territorio dove abbiamo istituito le Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale), tra le prime regioni italiane, puntando sulla innovazione tecnologica, sulla la sanità digitale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbiamo attivato la telemedicina e la telerefertazione – si apprende dalla nota stampa. Abbiamo pensato ai fragili innanzitutto e a tal proposito, vorrei ricordare la teleriabilitazione per i ragazzi autistici e la vaccinazione per i caregiver” E’ un piacere avere qui con noi oggi il Presidente Brusaferro che è stato un punto di riferimento essenziale per il nostro sistema sanitario nel periodo di massima emergenza”.

- Pubblicità -

Attraverso una narrazione analitica e appassionata, il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro ha ripercorso con dati ed evidenze il tragitto, illustrando i passaggi fondamentali, dalla gestione del lockdown al successo della campagna vaccinale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Il curatore dell’iniziativa è stato Marco Valenti, coordinatore della classe sanitaria dell’Accademia (ente ufficialmente riconosciuto dalla Regione Abruzzo con legge del 2014) e docente universitario aquilano che ha sottolineato il ruolo decisivo assunto dalla ricerca epidemiologica e clinica per il controllo della pandemia: “Il COVID-19 – ha affermato il prof. Valenti – ha determinato un impatto con esiti devastanti sullo stato di salute delle popolazioni mondiali, con effetti non solo in acuto per la gestione delle emergenze mediche che hanno messo sotto stress i sistemi sanitari, ma anche di tipo cronico, con particolare riferimento alla salute e al benessere mentale di popolazioni esposte a fragilità. Il nostro sistema sanitario dovrà affrontare adeguatamente queste nuove esigenze”. Il direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale, Pierluigi Cosenza, ha delineato in particolare, le attività svolte dai diversi tavoli di coordinamento sulle attività cliniche e territoriali, evidenziando come dal lavoro dell’ASR siano emerse le prime indicazioni, anche a livello nazionale, per la definizione di protocolli sugli effetti a medio-lungo termine dell’infezione noti come “long-Covid”. A completare la descrizione dello scenario abruzzese il primario di malattie infettive dell’ospedale dell’Aquila, Alessandro Grimaldi, che ha descritto il lavoro di prima linea dei medici e degli operatori sanitari e il direttore generale della ASL1, Ferdinando Romano che ha richiamato l’importanza delle strategie di programmazione sanitaria – Al termine del convegno, il presidente dell’Accademia Aniello Russo Spena ha conferito al prof. Brusaferro il titolo di Socio onorario per gli alti meriti scientifici e professionali conseguiti – precisa il comunicato. K.SCOLTA 220412

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it