Regione Abruzzo, ultime: COVID-19: Verì, domani convegno su due anni di sfide per il sistema sanitario

ORE 16.30, AUDITORIUM GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE DELL’AQUILA. – Si terrà domani, martedi 12 aprile, a L’Aquila, con inizio alle 16.30, all’auditorium del Gran Sasso Science Institute (Via Iacobucci 2), un evento organizzato dall’Accademia delle Scienze d’Abruzzo (istituzione riconosciuta dalla Regione Abruzzo sin dal 2014) sul tema COVID-19: due anni di sfide per il sistema sanitario italiano – recita il testo pubblicato online. I lavori, saranno avviati da un intervento dell’assessore regionale alla salute Nicoletta Verì e dal saluto del vicepresidente del consiglio regionale, Roberto Santangelo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ospite d’eccezione Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e figura ben nota non solo nel novero degli specialisti, ma anche del grande pubblico quale comunicatore dei dati nelle fasi iniziali della pandemia – viene evidenziato sul sito web. Il prof. Brusaferro traccerà un quadro analitico sulla risposta del sistema sanitario nazionale negli ultimi due anni e sulle modificazioni del profilo di salute degli italiani.

Curatore dell’iniziativa è il prof. Marco Valenti, responsabile della sezione sanità dell’Accademia e professore ordinario di epidemiologia dell’università dell’Aquila, che terrà un’introduzione e sarà moderatore dell’incontro – recita il testo pubblicato online. Sono chiamati, inoltre, a tracciare alcune linee sul Covid-19 in Abruzzo Pierluigi Cosenza, direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale, Ferdinando Romano, direttore generale ASL1 e Alessandro Grimaldi, primario di malattie infettive dell’ospedale dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. US 220411

