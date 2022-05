Regione Abruzzo, ultime: Covid: ultimi giorni per presentare domande per ristori a lavoratori e imprese

Dal sito della Regione Abruzzo:

Pescara, 30 mag. – Ultimi giorni per lavoratori e imprese per presentare richiesta di ristoro danni provocati dall’emergenza sanitaria Covid 19. Scade infatti venerdì 3 giugno il termine ultimo per presentare le domande sulla piattaforma informatica della Regione Abruzzo (sportello – regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – recita il testo pubblicato online. it). Nelle specifico si tratta di un pacchetto di aiuti che riguarda diverse categorie di lavoratori liberi professionisti e imprese che operano anche nel settore del turismo – recita il testo pubblicato online. I quattro bandi riguardano nel dettaglio: ristori per parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici con una dotazione finanziaria di 537 mila euro; contributi per esercenti attività fotografiche con una dotazione finanziaria di 700 mila euro; aiuti alle micro-imprese delle “zone rosse” Covid 19, con riferimento alle micro-imprese, i cui titolari sono residenti nei comuni zona rossa, che, pur essendo escluse dalle restrizioni imposte dalle disposizioni statali di contenimento del virus, hanno dovuto sospendere l’attività per l’impossibilità dei titolari di raggiungere le sedi, con una dotazione finanziaria di 200 mila euro; ed infine contributi per le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediane autobus con una dotazione finanziaria di 268 mila euro – recita il testo pubblicato online. La domande, in scadenza venerdì 3 giugno 2022, vanno presentate esclusivamente sulla piattaforma della Regione Abruzzo che permette l’accesso con SPID di secondo livello – recita il testo pubblicato online.

Aiuti alle micro-imprese con titolari residenti nelle zone rosse Covid-19

Contributi per imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti

Contributi per gli esercenti attività fotografiche

Concessione di ristori per parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici

