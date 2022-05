Regione Abruzzo, ultime: Cratere nevoso: adottato Piano opere pubbliche da 35 milioni per sisma 2016

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

REGFLASH) L’Aquila, mer. 5 . – E’ stato approvato dal vice commissario della Ricostruzione Sisma 2016 il decreto numero 1 del 2022 con il quale viene adottato il Piano delle Opere pubbliche, pari a quasi 35 milioni di euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Tale Piano è relativo all’ordinanza numero 120 del 2021. Si tratta di una parte degli 80 milioni di euro destinati all’Abruzzo, che riguarderanno esclusivamente ad interventi sul patrimonio pubblico, per i danni causati dalla doppia emergenza dovuta al terremoto e alle nevicate eccezionali del gennaio 2017 nei territori del cratere sismico – recita il testo pubblicato online.

Il Piano è stato predisposto, come stabilisce l’ordinanza 120/2021, dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 2016, a seguito di una puntuale attività istruttoria degli stessi Uffici – precisa il comunicato. Il documento si compone di 156 interventi distribuiti tra venti comuni del cratere, ma vi sono opere che interessano anche altre amministrazioni: l’Università degli Studi di Teramo, la Provincia di Teramo, la Provincia di Pescara, il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga – viene evidenziato sul sito web. La programmazione delle priorità all’interno del Piano è stata individuata dalle stesse amministrazioni competenti – precisa la nota online. Dopo l’adozione il Piano sarà trasmesso al Commissario Straordinario per l’approvazione definitiva – si legge sul sito web ufficiale. (REGFLASH) US220505

