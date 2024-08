Regione Abruzzo, ultime: Credito d’Imposta ZES del Sud: Magnacca, raddoppio dei fondi nuove opportunità per le imprese

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:– L’Aquila, 08 ago – aggiunge testualmente l’articolo online. ‘La ZES unica non è solo credito d’imposta ma è un progetto strategico per il mezzogiorno – recita il testo pubblicato online. Riconosciamo l’importanza del credito d’imposta quale strumento attrattivo per le aziende – si apprende dalla nota stampa. Il ministro Fitto ha lavorato allargando i beneficiari di questo diritto fiscale”. A dichiararlo è l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca nel commentare la lettera inviata alla Regione Abruzzo dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto con la quale comunica che il Consiglio dei ministri raddoppia i fondi destinati al credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno stanziando ulteriori 1,6 miliardi di euro che di fatto contribuiscono più che a raddoppiare le risorse a disposizione delle imprese del Sud. L’assessore Magnacca ribadisce che questo provvedimento, come illustrato dal ministro Fitto, riconosce alle Regioni la possibilità di agevolare i medesimi investimenti fino al raggiungimento dell’intensità massima consentita dalla normativa europea in materia di aiuto mediante l’impiego delle risorse dei programmi regionali della politica di coesione europei 2021-2027 nel rispetto delle previsioni dei medesimi programmi e nei limiti delle risorse determinate da ciascuna Regione – si apprende dalla nota stampa. US 240808

