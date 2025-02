Regione Abruzzo, ultime: Credito: domani seconda riunione dell’Osservatorio regionale

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Pescara, 25 feb. – Seconda riunione domani, mercoledì 26 febbraio, dell’Osservatorio regionale sull’accesso al credito e alle imprese abruzzesi istituito dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca – viene evidenziato sul sito web. I componenti dell’Osservatorio si ritroveranno alle ore 11 presso la sala D’Ascanio nella sede del Consiglio regionale in piazza Unione a Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Dopo la prima riunione del novembre scorso, gli organismi e le associazioni indicati dalla Giunta quali componenti dell’Osservatorio hanno nominato i rispettivi rappresentanti e quindi l’organismo entrerà nel pieno delle proprie funzioni nella riunione di domani.Fanno parte dell’Osservatorio: l’assessore regionale allo Sviluppo economico, l’Associazione bancaria italiana, i sindacati regionali, le associazioni datoriali, le associazioni delle professioni, l’Anci Abruzzo, la Fira Abruzzo e le strutture regionali del Dipartimento dello Sviluppo economico e il dirigente del Servizio competente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tra i compiti dell’Osservatorio figurano: l’analisi del fabbisogno del credito delle imprese regionali, l’esame sull’apporto dei Consorzi di garanzia, il monitoraggio sull’andamento dell’accesso al credito in Abruzzo e il monitoraggio dell’andamento delle chiusure delle filiali degli istituti di credito, con particolare attenzione alle località nelle quali esiste un unico sportello bancario – aggiunge testualmente l’articolo online. US 250225

