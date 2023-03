Regione Abruzzo, ultime: CSR Abruzzo 2023/2027: Imprudente, al via tour per illustrare alle imprese bandi nuova programmazione

- Advertisement -

Ciclo di 7 incontri che testimonia capacità di rapportarsi al territorio, oggi appuntamento ad Ortona, ore 15.30. L’AQUILA – Incontrare le aziende agricole sul territorio ed illustrare le opportunità di supporto e crescita – si legge sul sito web ufficiale. È il Tour promosso dall’assessorato all’Agricoltura della Regione Abruzzo per illustrare al mondo dell’impresa agricola i bandi previsti dal Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR).

Il Dipartimento Agricoltura oggi dà il via al ciclo di incontri territoriali con operatori e tecnici del settore, imprenditori del comparto agricolo e cittadini interessati, per fornire ulteriori chiarimenti e delucidazioni circa gli interventi previsti nella programmazione dei fondi europei 2023-2027 condivisa negli ultimi mesi nel corso di un lungo processo di ascolto e partecipazione da tutti i portatori di interesse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Alle 15.30 (oggi giovedì 16 marzo), presso la sala Eden nella sede del Consorzio di tutela dei vini d’Abruzzo ad Ortona, si svolgerà il primo degli incontri.

“Sarà un momento di confronto e di analisi – ha dichiarato il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente – per presentare i bandi previsti nella nuova programmazione – Un’occasione per ribadire l’importanza della capacità da parte delle istituzioni di rapportarsi al proprio territorio di riferimento, agli stakeholder locali, in un’ottica di partecipazione e condivisione di obiettivi comuni per un’ulteriore crescita del comparto agricolo e dell’economia della nostra regione”.

Gli altri appuntamenti sono: lunedì 20 Marzo, ore 10, sede ex ARSSA a Cepagatti (PE); martedì 21 Marzo, ore 10, Istituto Poppa Rozzi a Piano D’Accio (TE); lunedì 27 marzo , ore 10, Palazzo Torlonia, ex Arssa, Avezzano (AQ); domenica 16 aprile, ore 10 , Fiera dell’Agricoltura Lanciano (CH); mercoledì 19 aprile, ore 10, auditorium Palazzo Silone , L’Aquila; giovedì 20 aprile, ore 15.30, riserva Bosco Don Venanzio, Pollutri (CH). US 230316

