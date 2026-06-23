Regione Abruzzo, ultime: Cultura e Turismo: Santangelo e D’Amario, il ‘Festival dei Paesi Narranti’ racconta l’anima autentica del Gran Sasso

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Giornate dedicate alla cultura, ai borghi e alle comunità dell’area del Gran Sasso – riporta testualmente l’articolo online. L’iniziativa è stata presentata oggi a Palazzo dell’Emiciclo – recita il testo pubblicato online. Si tratta della terza edizione del “Festival dei Paesi Narranti del Gran Sasso”, in programma dal 24 al 28 giugno nei comuni di Capestrano, Castelvecchio Calvisio e Calascio – aggiunge testualmente l’articolo online. Alla conferenza stampa hanno partecipato l’assessore regionale alla Cultura, Roberto Santangelo, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo con delega al Turismo, Daniele D’Amario, la consigliera reginale Maria Antonietta La Porta, il presidente dell’associazione Paesi Narranti del Gran Sasso e sindaco di Navelli, Paolo Federico, i sindaci dei Comuni ospitanti e il direttore tecnico de “Il Bosso”, Paolo Setta – L’ assessore regionale alla Cultura e Formazione, Roberto Santangelo ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa per il futuro delle comunità locali – «Lavorare sulla tutela e sulla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale dei nostri territori significa costruire nuove opportunità di sviluppo attraverso la storia, l’identità e le tradizioni delle comunità locali – precisa il comunicato. Questa manifestazione mette al centro il racconto dei territori, delle persone e delle tradizioni che rendono unico il Gran Sasso – aggiunge testualmente l’articolo online. La cultura diventa così uno strumento di coesione e di crescita, capace di rafforzare il senso di appartenenza delle comunità e di attrarre visitatori alla scoperta dei nostri borghi più suggestivi.», ha dichiarato – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel suo intervento, il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega al Turismo, Daniele D’Amario, ha evidenziato la necessità di affrontare con strumenti nuovi una delle principali sfide delle aree interne – si apprende dalla nota stampa. «Bisogna individuare modi e modalità non solo per combattere lo spopolamento ma anche per spingere i giovani al ripopolamento», ha affermato, sottolineando come iniziative quali Paesi Narranti possano contribuire a creare opportunità concrete di crescita e permanenza nei territori dell’entroterra abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il progetto mette in rete 15 comuni delle aree interne abruzzesi con l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale, storico e identitario del territorio e di costruire nuove opportunità di sviluppo per i borghi del Gran Sasso – riporta testualmente l’articolo online. Cuore pulsante dell’edizione 2026 sarà il Bootcamp “Officina dei Piccoli Paesi”, in programma dal 24 al 27 giugno a Capestrano, un percorso intensivo che coinvolgerà giovani talenti, professionisti e studenti universitari. L’iniziativa interesserà anche i comuni di Calascio e Castelvecchio Calvisio e vedrà la partecipazione delle quattro università abruzzesi, chiamate a contribuire con competenze, progettualità e idee innovative per il rilancio delle aree interne – L’obiettivo è quello di trasformare i borghi coinvolti in veri e propri laboratori di innovazione territoriale, ponendo al centro del dibattito nazionale il tema della rigenerazione delle aree interne attraverso la cultura, la formazione, la ricerca e la valorizzazione delle identità locali.Tra i principali temi affrontati nel corso della presentazione anche la realizzazione dell’Eco-Museo, progetto già finanziato nell’ambito del programma CIVES. L’Eco-Museo si propone come uno strumento innovativo di tutela e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale dei territori, superando il concetto tradizionale di museo e trasformando l’intero territorio in uno spazio diffuso di conservazione, narrazione e promozione delle comunità locali.Il Festival proporrà incontri, spettacoli, itinerari, momenti di approfondimento e iniziative dedicate alla valorizzazione delle storie, delle tradizioni e delle eccellenze dei territori coinvolti, con l’obiettivo di promuovere una narrazione condivisa delle aree interne e delle loro potenzialità.Per ogni info:www.paesinarrantidelgransasso – riporta testualmente l’articolo online. it

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it