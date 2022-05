Regione Abruzzo, ultime: Cultura: incontri di lettura per bambini in lingua ucraina e italiana

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

GIOVEDÌ 19 MAGGIO E GIOVEDÌ 26 MAGGIO NELLA BIBLIOTECA TOMMASI A L’AQUILA. L’Aquila, 17 mag. – “Uno zaino per la pace” è un progetto della Biblioteca Regionale “Salvatore Tommasi”, realizzato con la collaborazione dell’Associazione “Società di S. Vincenzo de’ Paoli” Conferenza dell’Aquila” Ente morale – Fondazione Pacilli – precisa la nota online. L’associazione è attiva nell’assistenza delle famiglie disagiate del comune dell’Aquila e attualmente anche nell’accoglienza ai profughi ucraini, che ha come protagonista uno zaino, carico di libri per bambini in lingua ucraina, che partirà dalla Biblioteca “S. Tommasi” e raggiungerà tutte le Biblioteche e le Agenzie di Promozione Culturale della Regione Abruzzo – Verranno organizzati incontri di lettura in lingua ucraina e italiana dedicati ai bambini e alle loro famiglie – si apprende dalla nota stampa.

Attraverso questo evento, che fa parte della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, si vuole creare un momento di interazione e di gioco tra i bambini ucraini e italiani, i quali attraverso questi momenti di lettura e condivisione possono crescere insieme, divertendosi – precisa il comunicato. Gli incontri a L’Aquila si svolgeranno nella Biblioteca “S. Tommasi” nella sala dedicata ai bambini nei giorni: giovedì 19 maggio e giovedì 26 maggio alle ore 17:30.

Per partecipare agli eventi, è gradita la prenotazione al numero: 0862 61964. US 220517

